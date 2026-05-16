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Caccamo

Caccamo, al via i lavori di manutenzione al Castello: investiti 200 mila euro per sicurezza e riqualificazione

di redazione #Caccamo #himeraweb.it #investimenti #Sicilia #turismo

Partiranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione e riqualificazione del Castello di Caccamo, uno dei monumenti simbolo della storia e dell’identità culturale del territorio. A darne notizia è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Fiore, che ha annunciato l’avvio dei lavori grazie a un finanziamento regionale di 200 mila euro.

Gli interventi interesseranno diversi aspetti strutturali e impiantistici del maniero medievale, considerato uno dei principali attrattori turistici della cittadina. In particolare sono previsti lavori di sistemazione dei tetti e revisione delle tegole, l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua, la pulizia delle grondaie e la sostituzione di alcune travi deteriorate e parti del tavolato ammalorato.

Il progetto comprende inoltre il rifacimento dell’illuminazione interna e l’adeguamento degli impianti antincendio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e conservazione della struttura.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, il finanziamento è stato ottenuto al termine di un lungo confronto istituzionale con la Regione Siciliana, nonostante le difficoltà economiche legate al dissesto finanziario dell’ente.

Nel comunicato diffuso dal Comune viene sottolineato come, negli ultimi anni, siano già stati effettuati diversi interventi sul castello: dall’illuminazione artistica alla realizzazione dei corrimano, fino al rifacimento del ponte levatoio e alla sistemazione di alcuni spazi destinati ai visitatori.

Un ruolo significativo nell’iter del finanziamento è stato attribuito al vicesindaco con delega ai Beni culturali, Patrizia Graziano, che ha seguito le procedure relative agli interventi programmati.

L’amministrazione ha inoltre ringraziato la Regione Siciliana, l’Assemblea regionale siciliana, l’Assessorato regionale ai Beni culturali, la Soprintendenza di Palermo, gli uffici tecnici comunali e le aziende incaricate dei lavori, EdiliziAcrobatica S.p.A. e SMAP Srl.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è quello di preservare e valorizzare il Castello di Caccamo, considerato un patrimonio storico e turistico fondamentale per l’intero territorio.

 
 

di redazione

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