Mer. Ago 27th, 2025

Caccamo Necrologi Termini Imerese

Caccamo e Termini Imerese piangono la prematura scomparsa di Salvatore “Totò” Priolo

di redazione #Caccamo #himeraweb.it #necrologi #Sicilia #termini imerese

Un grande dolore ha colpito le comunità di Caccamo e Termini Imerese: si è spento prematuramente, all’età di 66 anni, Salvatore Priolo, per tutti semplicemente Totò.
Ex dipendente comunale, uomo stimato e conosciuto, lascia nel profondo sconforto la moglie Flavia Sciarabba, le due figlie Teresa e Francesca, le amate nipotine e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e volergli bene.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo affabile, gentile, con una forte intelligenza emotiva e sempre pronto a tendere la mano a chi ne aveva bisogno, con un sorriso sincero e una bontà che restava impressa nel cuore.

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale di Caccamo

Un messaggio di vicinanza è arrivato dall’Amministrazione comunale:

«Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e tutti i dipendenti comunali esprimono profondo cordoglio e si stringono con sincera vicinanza alla famiglia Priolo–Sciarabba per l’inattesa scomparsa dell’ex dipendente comunale Salvatore Priolo, ricordandone con gratitudine l’impegno e il servizio reso alla nostra comunità».

Il ricordo dell’amico fraterno

Commosse le parole dell’amico di sempre, Jim Gullo, che lo definisce il suo punto di riferimento, una presenza leale e costante nella vita:

«Sei stato il mio punto di riferimento nella vita, sempre presente nei miei momenti di difficoltà. La tua prematura scomparsa lascia un dolore indelebile: eri un amico vero e sincero, un fratello. Porterò con me i tuoi valori, la tua bontà e il tuo amore per la famiglia e per tutti quelli che hai incontrato. I ricordi vissuti insieme resteranno vivi per sempre. Ciao compare mio Totò, riposa in pace».

L’ultimo saluto

La comunità potrà dare l’ultimo saluto a Totò martedì 26 agosto, alle ore 17.30, presso la Chiesa Madre di Caccamo, dove si svolgeranno i funerali.

Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa è immenso, ma altrettanto grande sarà il ricordo di un uomo buono, amato e indimenticabile.

La redazione di Himeraweb.it si stringe agttorno al dolore della famiglia Priolo - Sciarabba.

di redazione

