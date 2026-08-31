Caccamo, il 5 e 6 settembre torna la Festa della Pizza: due giorni tra gusto, musica e il fascino del borgo medievale

Il profumo della pizza tornerà a invadere le strade di Caccamo il 5 e 6 settembre 2026, quando il borgo madonita ospiterà la settima edizione della Festa della Pizza, appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi di fine estate.

Una manifestazione che, negli anni, è andata ben oltre la semplice dimensione gastronomica, trasformandosi in una vera occasione di promozione del territorio, capace di mettere insieme enogastronomia, musica, spettacolo, cultura e turismo.

La conferma arriva anche dalle disposizioni adottate dal Comune per le giornate della manifestazione: il 5 e 6 settembre l’area pedonale sarà attiva dalle ore 14 fino alle 2 del giorno successivo, con varchi presidiati dalla Polizia Municipale, dagli ausiliari del traffico e dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Una misura pensata per consentire a residenti e visitatori di vivere la festa in sicurezza e senza il traffico veicolare nelle aree interessate.

Due giorni ai piedi del Castello

Il cuore della manifestazione sarà, ancora una volta, ai piedi del Castello di Caccamo, uno degli scenari più suggestivi dell’entroterra palermitano.

Il programma predisposto dagli organizzatori propone un fine settimana particolarmente ricco. La conduzione sarà affidata a Filippo Canzone, mentre già dal pomeriggio di sabato 5 settembre prenderanno il via gli appuntamenti.

Alle 17 è prevista la premiazione del concorso di poesia “Giuseppina Turrisi Colonna”, a cura della Pro Loco. Alle 18.30 spazio all’inaugurazione ufficiale e al tradizionale taglio della pizza, alla presenza del sindaco Franco Fiore, delle autorità e della neoeletta “Castellana di Caccamo”, accompagnata dalle dame d’onore.

La serata entrerà quindi nel vivo con l’Aperipizza, in programma alle 19 con il DJ set di Luca Scimeca e Angel Sax, prima di lasciare spazio alle 20.30 a “I Re di Esis”, street band siciliana.

Dalle 22 la musica continuerà con uno spettacolo live, mentre alle 23.30 sarà la volta dello stand up comedy con Corrado Spisa.

Domenica ancora musica e spettacolo

La Festa proseguirà domenica 6 settembre con un programma altrettanto articolato.

Alle 18.30 è previsto il live del duo Serena Rocchetta e Giuseppe Andolina. Alle 20 appuntamento con “Line Up” dei Vibrae, seguito alle 20.30 dal live band de “Le Adabell”.

Alle 22 sarà la volta dei Drunky Monkeys, mentre alle 23.30 i Vibrae torneranno sul palco per lo stand up.

Non sarà però soltanto una festa da vivere nelle ore serali.

Il Castello apre le porte ai visitatori

Uno degli elementi più interessanti dell’edizione 2026 sarà infatti il rapporto diretto tra la manifestazione e il patrimonio storico di Caccamo.

Domenica mattina, alle 10.30, è prevista un’accoglienza musicale al Castello affidata a Giovanni Panzeca. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 22, sarà inoltre possibile accedere gratuitamente al Castello Medievale, secondo quanto indicato nel programma della manifestazione.

È un aspetto tutt’altro che secondario. Caccamo possiede infatti uno dei patrimoni storico-artistici più importanti dell’area. Il grande castello domina il borgo e dalla sua terrazza panoramica è possibile spaziare con lo sguardo dal Golfo di Palermo all’entroterra, fino al lago San Leonardo e al quartiere di Terravecchia, il nucleo più antico dell’abitato.

La Festa della Pizza diventa così anche un invito a fermarsi, passeggiare tra i vicoli e scoprire un paese che conserva chiese, palazzi, opere d’arte e testimonianze di diverse epoche.

Dalla pizza alla valorizzazione del territorio

Il binomio tra gastronomia e promozione turistica non è una novità per la manifestazione. Già in occasione della sesta edizione del 2025, l’evento era stato presentato come un appuntamento capace di trasformare per due giorni Caccamo in un grande spazio dedicato a profumi, sapori, musica e spettacolo, con l’obiettivo di accompagnare residenti e visitatori alla scoperta del borgo e delle sue bellezze.

La filosofia sembra dunque essere quella di utilizzare la pizza come porta d’ingresso al territorio: un prodotto popolare e immediatamente riconoscibile che diventa occasione per promuovere le attività locali, la ristorazione, le produzioni siciliane e il patrimonio culturale.

Un’impostazione che trova un ulteriore elemento di forza nel valore culturale assunto dalla pizza stessa. Nel 2017 l’UNESCO ha inserito l’“Arte del pizzaiuolo napoletano” nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, riconoscendo non soltanto le tecniche di preparazione, ma anche la dimensione sociale e conviviale legata alla pratica.

Caccamo si prepara dunque a una nuova invasione di visitatori

La settima edizione della Festa della Pizza arriva in un momento nel quale Caccamo ha già vissuto un’estate caratterizzata da appuntamenti capaci di richiamare pubblico anche dai centri vicini. La stessa amministrazione comunale, attraverso la programmazione dell’isola pedonale, ha previsto misure specifiche per accompagnare gli eventi di fine estate, dalla Castellana alla Fiera di agosto fino, appunto, alla Festa della Pizza.

Il risultato sarà un intero fine settimana nel quale il gusto farà da filo conduttore, ma attorno alla pizza ruoteranno musica, comicità, cultura e scoperta del territorio.

Per chi arriverà a Caccamo, insomma, il consiglio è di non fermarsi alla degustazione. La Festa può diventare l’occasione per salire verso il Castello, attraversare Terravecchia, visitare le chiese del centro storico e lasciarsi sorprendere dal panorama.

Due giorni per mangiare, ascoltare musica e divertirsi, ma soprattutto per riscoprire Caccamo attraverso uno dei suoi appuntamenti più identitari.

Il programma in sintesi

Sabato 5 settembre

17.00 – Premiazione concorso di poesia “Giuseppina Turrisi Colonna”

– Premiazione concorso di poesia “Giuseppina Turrisi Colonna” 18.30 – Inaugurazione e taglio della pizza

– Inaugurazione e taglio della pizza 19.00 – Aperipizza con DJ set Luca Scimeca e Angel Sax

– Aperipizza con DJ set Luca Scimeca e Angel Sax 20.30 – “I Re di Esis” Street Band Siciliana

– “I Re di Esis” Street Band Siciliana 22.00 – Spettacolo musicale live band

– Spettacolo musicale live band 23.30 – Stand up con Corrado Spisa

Domenica 6 settembre

9.00–22.00 – Ingresso gratuito al Castello Medievale

– Ingresso gratuito al Castello Medievale 10.30 – Accoglienza musicale al Castello con Giovanni Panzeca

– Accoglienza musicale al Castello con Giovanni Panzeca 18.30 – Duo live Serena Rocchetta e Giuseppe Andolina

– Duo live Serena Rocchetta e Giuseppe Andolina 20.00 – “Line Up” – Vibrae

– “Line Up” – Vibrae 20.30 – “Le Adabell” Live Band

– “Le Adabell” Live Band 22.00 – “Drunky Monkeys” Live Band

– “Drunky Monkeys” Live Band 23.30 – “Stand Up” – Vibrae

Info: festadellapizzacaccamo@gmail.com – 351 472 2500