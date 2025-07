Caccamo, il sindaco Franco Fiore azzera la Giunta comunale: “Scelta difficile, ma necessaria per ripartire”

Una decisione sofferta ma ritenuta indispensabile per “restituire slancio, unità e operatività all’Amministrazione comunale”. Così il sindaco di Caccamo, Franco Fiore, ha annunciato nella giornata di ieri, 21 luglio 2025, l’azzeramento della Giunta comunale, con la revoca delle nomine e delle deleghe agli Assessori in carica.

In una lettera indirizzata ai cittadini, il sindaco ha spiegato le ragioni di questo atto estremo, maturato dopo un’attenta riflessione, per rispondere a una fase critica che la città sta attraversando, segnata da difficoltà politiche e da un pesante dissesto economico-finanziario ereditato dalla precedente Amministrazione e acuitosi a partire da agosto 2023.

“Questa situazione sta rallentando l’attività amministrativa, con gravi ripercussioni per la nostra città e per tutti noi”, ha scritto Fiore, sottolineando che l’azzeramento della Giunta rappresenta uno strumento per favorire un confronto libero tra le forze politiche, con l’obiettivo di ricomporre il quadro amministrativo e ripartire con un indirizzo chiaro e condiviso.

Il sindaco ha evidenziato le priorità urgenti per il futuro di Caccamo:

l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato per uscire dal dissesto finanziario;

la stabilizzazione degli otto lavoratori ASU in servizio presso il Comune;

l’assunzione di un assistente sociale e di un tecnico, figure fondamentali e interamente etero-finanziate;

il completamento dei lavori nella scuola media;

l’avvio della realizzazione del nuovo asilo nido, finanziato con 480 mila euro.

“Questi risultati potranno essere raggiunti solo se saremo in grado di lavorare insieme tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità, mettendo al primo posto l’interesse della comunità”, ha dichiarato Fiore.

Non è mancato un sentito ringraziamento agli Assessori uscenti per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrate in questi anni a servizio della città, con l’auspicio che questa decisione possa aiutare a ritrovare fiducia, serenità e unità all’interno dell’Amministrazione.

Il sindaco ha espresso la speranza che, già nei prossimi giorni, si possa raggiungere un’intesa per costituire una nuova Giunta e proseguire insieme il cammino con rinnovato slancio, per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e affrontare le sfide che attendono Caccamo.

Per chi desidera consultare la determina ufficiale dell’azzeramento della Giunta comunale, è possibile accedere al seguente link:

Consulta la determina