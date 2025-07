Caccamo in lutto, si è spento il Dott. Domenico Porretta, medico e cittadino esemplare

Si è spento ieri, il Dott. Domenico Porretta, illustre cittadino e autorevole figlio della comunità caccamese, lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia ma in tutta la città che lo ha visto impegnato per decenni come stimatissimo medico pediatra e cittadino al servizio delle istituzioni.

Figura amatissima, il Dott. Porretta ha esercitato la sua professione con straordinaria competenza, dedizione e umanità, incarnando i valori più alti del servizio alla comunità e della solidarietà. Era sempre disponibile, a tutte le ore del giorno e della notte, pronto a offrire cure e assistenza, spesso gratuitamente, anche al di là dei confini comunali, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di famiglie.

Alla sua preziosa attività di medico si affiancava un impegno costante nella vita pubblica e politica del territorio: è stato Consigliere e Presidente del Consiglio Comunale di Caccamo, Consigliere e Assessore della Provincia Regionale di Palermo, Vicario del Presidente del Consiglio Provinciale e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù, interpretando la politica come servizio e responsabilità verso la collettività.

“Ci lascia un uomo affabile e cordiale, un esempio di dedizione alla famiglia, alla comunità e alle istituzioni,” si legge nel comunicato ufficiale del Comune, che, per volontà del Sindaco Franco Fiore, ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e riconoscenza in occasione delle esequie.

I funerali del Dott. Porretta si terranno sabato 19 luglio alle ore 18:00 presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Caccamo, dove la comunità potrà stringersi intorno alla famiglia per un ultimo saluto a un uomo che ha saputo unire competenza e gentilezza, fermezza e umanità, professionalità e spirito di servizio.

“Caccamo non dimenticherà mai il suo impegno, la sua generosità e la sua grande umanità,” ha dichiarato il Sindaco; interpretando il sentimento di un’intera città che oggi piange la scomparsa di un uomo che ha saputo curare con amore i suoi piccoli pazienti e accompagnare con discrezione la crescita della comunità.

Alla famiglia del Dott. Domenico Porretta giunga il cordoglio della redazione e della città tutta, grata per il suo esempio e la sua dedizione, che resteranno per sempre radicati nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.