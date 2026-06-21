Caccamo protagonista nel tennistavolo giovanile: Irene Campisi conquista il podio regionale

Una giornata da ricordare per il movimento sportivo caccamese e, in particolare, per il settore giovanile del tennis da tavolo. Alla fase regionale del progetto Ping Pong Kids, disputata nei giorni scorsi a Enna, la giovanissima Irene Campisi ha conquistato uno splendido secondo posto, salendo per la prima volta sul podio di una manifestazione regionale e portando il nome di Caccamo tra le realtà emergenti del panorama pongistico siciliano.

Il risultato ottenuto dalla giovane atleta rappresenta un importante traguardo non soltanto a livello personale, ma anche per l’intero percorso di crescita intrapreso dall’Asd Tennistavolo Himera, società che negli ultimi anni ha investito con determinazione nella promozione dello sport tra i più piccoli.

Accanto a Irene hanno preso parte alla manifestazione regionale anche Alessia Andolina, Mariangela Anzelmo, Matteo Sabatino, Abderrazak “Abi” Farhat e Sebastian Sclafani, giovani pongisti di età compresa tra i sette e i nove anni che hanno affrontato la competizione con entusiasmo, impegno e spirito sportivo, rappresentando con orgoglio la comunità caccamese.

Il Ping Pong Kids, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennistavolo, costituisce uno dei principali strumenti di avviamento alla disciplina per bambini e bambine delle scuole di tennistavolo italiane. Il progetto prevede prove tecniche e motorie finalizzate a sviluppare coordinazione, abilità e passione per questo sport, favorendo la crescita dei giovani talenti e la diffusione della pratica sportiva sul territorio.

La manifestazione regionale di Enna ha riunito giovani atleti provenienti da diverse province siciliane, confermando la vitalità di un movimento che continua a crescere e a coinvolgere sempre più famiglie e società sportive. La provincia ennese, in particolare, rappresenta da anni uno dei poli più attivi del tennistavolo isolano, grazie alla presenza di numerose associazioni impegnate nella formazione dei giovani.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Asd Tennistavolo Himera, Antonino Militello, che insieme ai tecnici e ai collaboratori della società segue quotidianamente il percorso sportivo dei piccoli atleti. Un riconoscimento particolare va anche alle famiglie, il cui sostegno risulta fondamentale per consentire ai bambini di partecipare agli allenamenti e alle trasferte agonistiche.

L’importante risultato ottenuto a Enna apre ora le porte alla fase nazionale della manifestazione. I giovani atleti selezionati avranno infatti l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti provenienti da tutta Italia nel prestigioso appuntamento di Levico Terme, in Trentino, una vetrina di assoluto rilievo per il movimento giovanile nazionale. Esperienze di questo tipo rappresentano occasioni preziose di crescita sportiva e personale, consentendo ai ragazzi di misurarsi con realtà provenienti da ogni regione italiana.

Un ringraziamento è stato rivolto inoltre a Padre Domenico Agnetta, Padre Guardiano del Convento dei Cappuccini, a Padre Nicasio Galbo, Rettore della Chiesa Santa Maria degli Angeli, e all’Amministrazione comunale di Caccamo per la disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione spazi adeguati per gli allenamenti della società, in attesa di una sede stabile e definitiva.

Il secondo posto conquistato da Irene Campisi e la partecipazione dell’intera delegazione caccamese rappresentano un segnale incoraggiante per il futuro del tennistavolo locale. Un successo che conferma come passione, impegno e collaborazione tra società, famiglie e istituzioni possano trasformarsi in opportunità concrete di crescita per le nuove generazioni.

Per Caccamo è solo l’inizio di una storia sportiva che promette di regalare ancora molte soddisfazioni.