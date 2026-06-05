Notizie
Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione
Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026
Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto
Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà
Antica Pescheria Saverino confermata promotore di “Pescatori a Tavola” 2026: eccellenza del mare siciliano e valorizzazione del Made in Italy
Calcio a 5, l’Altavilla guarda al futuro: stage di selezione per i giovani talenti
Terna completa l’arrivo dei tre mega trasformatori da 400 tonnellate per il collegamento subacqueo
Due ori ai Campionati Italiani di Tennis Tavolo: Clara Cumbo porta in alto il nome di Termini Imerese
Campofelice di Roccella in festa per i 100 anni di Zia Giovannina: un secolo di storia, memoria e valori
“Il demonio è in casa”: la strage di Altavilla, torture, riti religiosi e tre omicidi. Ora la Procura chiede 30 anni per il padre
Sab. Giu 6th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Altavilla Milicia Sport

Calcio a 5, l’Altavilla guarda al futuro: stage di selezione per i giovani talenti

di redazione #Altavilla Milicia #Calcio a 5 #himeraweb.it #Sicilia #Sport #stage

Archiviata una stagione da assoluta protagonista, l’Altavilla USD è già proiettata verso i nuovi traguardi sportivi. La società, nata nel 2025 e capace di conquistare il campionato di Serie D al suo primo anno di attività, ha avviato la programmazione della prossima stagione che la vedrà impegnata nel campionato di C2.

Nell’ottica di consolidare il progetto tecnico e investire sui giovani, il club ha organizzato uno stage di selezione rivolto ai ragazzi nati negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. L’appuntamento è in programma per domani sabato 6 giugno alle ore 16 presso la palestra comunale di Altavilla Milicia, situata in Piazza Giacomo Leopardi.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per individuare e valorizzare nuovi talenti da inserire sia nell’organico della prima squadra che prenderà parte al campionato di C2, sia nella formazione Under 19 della prossima stagione.

Lo stage offrirà ai giovani appassionati di calcio a 5 la possibilità di mettersi alla prova, confrontarsi con una realtà sportiva ambiziosa e vivere un’esperienza formativa in un ambiente che punta con decisione sulla crescita dei propri atleti.

Per tutti gli interessati, l’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle ore 16 presso la palestra comunale di Altavilla Milicia.

Per informazioni è possibile contattare Ciro al numero 327 585 2585.

di redazione

Related Post

prima pagina 2 Sport Termini Imerese

Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026

redazione Giu 5, 2026
Altavilla Milicia Cronaca

“Il demonio è in casa”: la strage di Altavilla, torture, riti religiosi e tre omicidi. Ora la Procura chiede 30 anni per il padre

redazione Giu 4, 2026
Altavilla Milicia Cronaca Trabia

Paura sulla A19, tir contro il guardrail tra Altavilla Milicia e Trabia

redazione Mag 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Culto Religioso e processioni Palermo Termini Imerese

Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione

prima pagina 2 Sport Termini Imerese

Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026

Storie di speranza Termini Imerese

Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto

Solidarietà Storie di speranza Termini Imerese

Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1