Calcio a 5, l’Altavilla guarda al futuro: stage di selezione per i giovani talenti

Archiviata una stagione da assoluta protagonista, l’Altavilla USD è già proiettata verso i nuovi traguardi sportivi. La società, nata nel 2025 e capace di conquistare il campionato di Serie D al suo primo anno di attività, ha avviato la programmazione della prossima stagione che la vedrà impegnata nel campionato di C2.

Nell’ottica di consolidare il progetto tecnico e investire sui giovani, il club ha organizzato uno stage di selezione rivolto ai ragazzi nati negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. L’appuntamento è in programma per domani sabato 6 giugno alle ore 16 presso la palestra comunale di Altavilla Milicia, situata in Piazza Giacomo Leopardi.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per individuare e valorizzare nuovi talenti da inserire sia nell’organico della prima squadra che prenderà parte al campionato di C2, sia nella formazione Under 19 della prossima stagione.

Lo stage offrirà ai giovani appassionati di calcio a 5 la possibilità di mettersi alla prova, confrontarsi con una realtà sportiva ambiziosa e vivere un’esperienza formativa in un ambiente che punta con decisione sulla crescita dei propri atleti.

Per tutti gli interessati, l’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle ore 16 presso la palestra comunale di Altavilla Milicia.

Per informazioni è possibile contattare Ciro al numero 327 585 2585.