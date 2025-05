Calcio, esplode la festa al Pala Tricoli. Il Real Sports Cefalù batte l’Atletico Barcellona, promossa in C1

Un sogno inseguito per tutta la stagione per il Real Sports Cefalù che termina con un epilogo felice. La squadra Real Sports di Cefalù infatti, nella partita di oggi ha battuto l’Atletico Barcellona, conquistando così la promozione in Serie C1.

Un obiettivo prefissato già dall’inizio della stagione sportiva, durante la quale la squadra ha mostrato grande determinazione e si è contraddistinta per i risultati ottenuti durante le singole partite.

Real Sports Cefalù – Atletico Barcellona 2-1

Real Sports Cefalù: 12 Mastrilli, 4 Damiani, 5 Cirrincione, 6 Cortese, 9 Cumbo, 2 Di Salvo, 11 Bisesi, 18 Abruscato, 10 Cassar, 1 Scialabba, 20 Restivo, 17 Vitrano. All. Lembo.

Atletico Barcellona: 1 Torre, 3 Saia P., 4 Gennaro, 5 Saia S., 7 Crisafulli, 9 Giordano, 10 Gitto, 12 Coppolino, 18 17 Costantino, 18 Mastroieni, 19 Burrascano, 22 Chillemi. All. Saia S., Dir. Cambria Vito

Arbitri: Giovanni Conte di Catania e Mattia Casotto di Ragusa

Marcatori: 1°t. 17′ Bisesi. 2°t. 31′ Mastrilli, 33′ Coppolino.

Il Real Sports Cefalù del Presidente Ciccio D’Anna e del vice Nunzio Messina vince la gara playoff con l’Atletico Barcellona ed è promosso in Serie C1 dopo un campionato lunghissimo e sfiancante.

La partita di oggi, disputata al Pala Tricoli di Cefalù ha visto una buona presenza di pubblico, anche siostenitori del Barcellona. Il Real Sports ha vinto con merito la parita, combattuta fino all’ultimo minuto.

La partita

Nel primo tempo il Real Spors ha giocato molto bene in difesa ed ha avuto una netta superiorità territoriale. Dopo un paio di tiri sventati dal portiere Torre, la squadra cefaludese passa in vantaggio al 17 con Bisesi che mette dentro una ribattuta del portiere su un forte tiro dell’attacco cefaludese. Il barcellona accusa il colpo e, tranne un paio di punizioni, non effettua un tiro in porta.

Nella ripresa la partita si fa più equilibrata.

Stavolta è l’Atletico Barcellona che comanda il gioco e la squadra cefaludese sembra in affanno. I messinesi organizzano molte azioni, ma non riescono a sfondare.

Al 15′ il Real Sports ha una grande occasione per raddoppiare con Cortese che ruba un pallone, si invola solo fino alla porta avversaria, ma tira sul portiere in uscita. Dal 23′ l’Atletico Barcellona rischia ncora di più giocando col portiere in movimento per cercare di raggiunger il pareggio. Ma al 31′, quando il Real Sports stava soffrendo, arriva liberatorio il raddoppio scaturito da un rilancio del portiere cefaludese Mastrilli che manda la palla dentro la porta vuota del Barcellona.

Siamo già in zona recupero, e l’Atl. Barcellona al 33′ segna la rete della bandiera con Coppolino. Ma subito dopo arriva il triplice fischio. Inizia così la grande festa del Real Sports Cefalù che per la prima volta giocherà in C1.

Foto e telecronaca di Armando Geraci