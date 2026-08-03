Caldo record in Sicilia, Palermo verso i 40°C: quanto durerà l’ondata di calore e cosa cambia nei prossimi giorni

La settimana più calda dell’estate entra nel vivo. Palermo è da bollino rosso, temperature fino a 40 gradi, afa e notti tropicali. Ma in cinque province siciliane scatta anche l’allerta gialla per temporali. Ecco le previsioni meteo fino a venerdì.

La Sicilia continua a fare i conti con una delle ondate di calore più intense dell’estate 2026. Da oggi, lunedì 3 agosto, l’anticiclone africano rafforza la sua presenza sull’Isola, portando temperature elevate, afa soffocante e notti tropicali. A Palermo, nelle ore più calde della giornata, il termometro potrebbe sfiorare i 40 gradi, tanto da far scattare il bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature.

L’allerta di livello 3 indica condizioni di emergenza che possono avere effetti sulla salute non solo delle persone più fragili, ma anche di chi è in buone condizioni fisiche. Per questo motivo viene raccomandato di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua e limitare le attività all’aperto.

Palermo da bollino rosso: stop alle carrozze trainate da cavalli

Per fronteggiare l’emergenza caldo, il Comune di Palermo ha confermato anche per lunedì 3 agosto il divieto di circolazione delle carrozze trainate da cavalli. Una misura adottata per tutelare gli animali durante le ore caratterizzate dalle temperature più elevate.

Non solo caldo: allerta temporali in cinque province siciliane

Se gran parte della Sicilia sarà dominata dal sole e dal caldo africano, nella parte orientale dell’Isola la situazione sarà diversa. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un’allerta gialla per rischio temporali nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta.

Sono previste piogge da isolate a sparse, con accumuli che potranno risultare localmente moderati, soprattutto nelle aree interne.

Le previsioni meteo in Sicilia fino a venerdì

Secondo gli esperti, l’alta pressione continuerà a dominare la scena per tutta la settimana.

Martedì 4 agosto: tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Mercoledì 5 agosto: ancora sole prevalente, con qualche annuvolamento pomeridiano nelle aree interne e lungo il versante meridionale. Temperature sempre elevate.

Giovedì 6 agosto: giornata stabile con qualche nube in più lungo il Tirreno e sui rilievi siciliani, dove non si escludono brevi e deboli piovaschi nelle ore centrali.

Venerdì 7 agosto: ritorno del cielo sereno praticamente ovunque, grazie al consolidamento dell’alta pressione. Caldo ancora protagonista.

Quando finirà il caldo in Sicilia?

Chi spera in un calo delle temperature dovrà ancora attendere. Tra venerdì e il weekend una lieve flessione termica potrebbe interessare soprattutto il Nord e parte del Centro Italia, mentre la Sicilia resterà sotto l’influenza dell’anticiclone africano.

Le previsioni indicano infatti che l’Isola continuerà a fare i conti con caldo intenso, afa e notti tropicali, senza un vero cambio di scenario almeno nel breve periodo.

L’estate 2026 conferma così il suo volto più estremo, con temperature elevate che continuano a mettere alla prova cittadini, turisti e lavoratori, rendendo fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie durante le giornate più roventi.