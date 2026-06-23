Caldo senza precedenti sull’Europa, la Sicilia verso temperature record: giugno può entrare nella storia

L’estate 2026 rischia di passare agli archivi come una delle più torride mai registrate in Europa e la Sicilia si conferma tra le aree più esposte all’ondata di calore che sta investendo il Mediterraneo. Gli esperti parlano di una fase eccezionale per intensità e durata, destinata a protrarsi ancora per diversi giorni sotto la spinta di un potente anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa.

Secondo le previsioni meteorologiche, nei prossimi giorni si potranno raggiungere punte di 38 gradi a Milano, 41 a Firenze e addirittura 43 gradi in alcune zone della Francia. Ma è proprio il Sud Italia, e in particolare la Sicilia, a fare i conti con le condizioni più estreme. Nelle aree interne dell’Isola i termometri potrebbero superare nuovamente la soglia dei 40 gradi, con picchi attesi fino a 42-43 gradi nelle province orientali e nell’entroterra catanese e siracusano.

Gli esperti non escludono che il mese di giugno 2026 possa diventare il più caldo mai registrato in Sicilia. Già nei giorni scorsi sono stati rilevati valori eccezionali lungo le coste, con oltre 36 gradi nel Trapanese e temperature superiori di diversi gradi rispetto alle medie stagionali. Le acque marine attorno all’Isola hanno raggiunto temperature prossime ai 25 gradi, un dato che contribuisce ad aumentare l’umidità e il disagio fisico percepito dalla popolazione.

A preoccupare i meteorologi è soprattutto la persistenza del fenomeno. L’ondata di calore, iniziata nella seconda metà di giugno, potrebbe protrarsi per oltre due settimane consecutive senza significative interruzioni. Una situazione che, per durata, potrebbe risultare persino più gravosa rispetto alla storica estate del 2003, finora considerata il riferimento per le grandi ondate di caldo in Italia.

Le conseguenze si fanno sentire soprattutto nelle ore notturne. Le cosiddette “notti tropicali”, caratterizzate da temperature che non scendono sotto i 25 gradi, stanno diventando sempre più frequenti anche nelle città siciliane. Un fenomeno che rende difficile il recupero fisiologico dell’organismo e aumenta i rischi per anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.

La Protezione Civile ha già attivato i protocolli previsti per le ondate di calore e invita la popolazione ad adottare comportamenti prudenti: evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, mantenersi costantemente idratati e limitare le attività fisiche all’aperto. In diverse aree dell’Isola il livello di allerta è stato innalzato a causa del caldo intenso e persistente.

Nonostante il dominio dell’anticiclone africano, il forte accumulo di calore e umidità potrebbe favorire lo sviluppo di improvvisi temporali di calore sui rilievi interni e lungo l’Appennino, fenomeni localmente intensi accompagnati da raffiche di vento e grandinate. Si tratterebbe tuttavia di episodi isolati e incapaci di interrompere la lunga fase di caldo estremo.

Il quadro generale conferma una tendenza ormai evidente negli ultimi anni: le ondate di calore arrivano sempre prima, durano più a lungo e raggiungono intensità maggiori. In Sicilia, dove le temperature medie di giugno si attestano normalmente intorno ai 30-32 gradi, i valori superiori ai 40 gradi registrati in queste settimane rappresentano un’anomalia significativa e l’ennesimo segnale di un clima mediterraneo sempre più vicino a caratteristiche subtropicali.

Il weekend potrebbe segnare il culmine dell’emergenza, con nuove punte record attese in numerose località dell’Isola. Per meteorologi e climatologi, il giugno 2026 è già destinato a entrare tra i mesi più caldi mai osservati in Sicilia dall’inizio delle rilevazioni moderne.