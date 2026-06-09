Notizie
Controlli dei Carabinieri nella ristorazione a Palermo: denunce, sequestri e oltre 80 mila euro di sanzioni
Dal furto alla solidarietà: una nuova bicicletta per Giovannino grazie a Gino Giardino di Moto Bike
Termini Imerese ospita un seminario di Tai Chi Chuan: una mattinata dedicata al benessere, alla postura e all’equilibrio interiore
Termini Imerese, rubano la nuova bici a un bambino: “Giovannino la sta ancora aspettando”
Incidente sulla A19 Palermo-Catania: autocisterna si schianta contro un mezzo di cantiere, ferito un autista
Da Trabia ai campionati IFBB: Nicole Battaglia realizza il sogno di una vita e conquista il podio
Prostituzione, usura e autoriciclaggio: scattano i domiciliari per un 50enne di Altavilla Milicia
Termini Imerese, torna “Strada Verdura in Festa”: tradizione, spettacolo e identità nel cuore della città
Campofelice di Roccella, auto rubata contromano in pieno centro: sfiorata la strage
“Se oggi”, la voce di Simone Ferro contro la violenza sulle donne: il brano che accompagna il film-evento “Time To Love”
Gio. Giu 11th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Campofelice di Roccella Cronaca prima pagina 1

Campofelice di Roccella, auto rubata contromano in pieno centro: sfiorata la strage

di redazione #arresto #auto rubata #Campofelice di Roccella #Cronaca #himeraweb.it #inseguimento #Sicilia #tragedia sfiorata

Momenti di forte tensione questa mattina a Campofelice di Roccella, dove un inseguimento tra le forze dell’ordine e un’auto rubata si è concluso con un violento schianto nel cuore del paese. Un episodio che, secondo quanto dichiarato dal sindaco Peppuccio Di Maggio, avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto reso noto dal primo cittadino attraverso i propri canali istituzionali, il conducente del veicolo, inseguito da Carabinieri e Polizia dopo aver sottratto l’automobile, avrebbe imboccato contromano via Roma, percorrendola ad alta velocità fino a perdere il controllo e impattare violentemente contro l’inferriata posta al termine della strada.

L’uomo è stato arrestato e successivamente trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza. Nell’impatto sono stati inoltre danneggiati arredi urbani e beni pubblici, tra cui alcune panchine.

Nel suo intervento, il sindaco Di Maggio ha espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella, al comandante maresciallo Calabrese e a tutte le forze dell’ordine intervenute, annunciando al tempo stesso l’intenzione dell’amministrazione comunale di costituirsi parte civile nel futuro procedimento penale per ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti dal patrimonio pubblico.

Parole dure anche nei confronti dell’arrestato, che il primo cittadino ha definito con un’espressione offensiva, chiedendo poi pubblicamente scusa per il linguaggio utilizzato e spiegando di non aver trovato termini diversi per esprimere la propria indignazione.

La reazione dei cittadini 

Sui social network numerosi cittadini hanno manifestato preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando come il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave.

«Per qualche minuto sarei potuto passare proprio da lì – scrive un utente – e non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto succedere se fosse stato l’orario di uscita da scuola».

Un altro cittadino evidenzia come il conducente abbia percorso contromano una strada frequentata quotidianamente da studenti e ragazzi:

«Si è sfiorata una strage. Mi auguro che paghi per ciò che ha fatto e anche per quello che avrebbe potuto provocare. Grazie alle forze dell’ordine intervenute».

L’episodio ha suscitato profondo sconcerto nella comunità locale, con molti residenti che parlano di una tragedia evitata per puro caso.

di redazione

Related Post

Cronaca Palermo

Controlli dei Carabinieri nella ristorazione a Palermo: denunce, sequestri e oltre 80 mila euro di sanzioni

redazione Giu 11, 2026
prima pagina 1 Termini Imerese

Dal furto alla solidarietà: una nuova bicicletta per Giovannino grazie a Gino Giardino di Moto Bike

redazione Giu 11, 2026
Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, rubano la nuova bici a un bambino: “Giovannino la sta ancora aspettando”

redazione Giu 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Palermo

Controlli dei Carabinieri nella ristorazione a Palermo: denunce, sequestri e oltre 80 mila euro di sanzioni

prima pagina 1 Termini Imerese

Dal furto alla solidarietà: una nuova bicicletta per Giovannino grazie a Gino Giardino di Moto Bike

Termini Imerese

Termini Imerese ospita un seminario di Tai Chi Chuan: una mattinata dedicata al benessere, alla postura e all’equilibrio interiore

Cronaca Termini Imerese

Termini Imerese, rubano la nuova bici a un bambino: “Giovannino la sta ancora aspettando”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1