Notizie
Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione
Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026
Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto
Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà
Antica Pescheria Saverino confermata promotore di “Pescatori a Tavola” 2026: eccellenza del mare siciliano e valorizzazione del Made in Italy
Calcio a 5, l’Altavilla guarda al futuro: stage di selezione per i giovani talenti
Terna completa l’arrivo dei tre mega trasformatori da 400 tonnellate per il collegamento subacqueo
Due ori ai Campionati Italiani di Tennis Tavolo: Clara Cumbo porta in alto il nome di Termini Imerese
Campofelice di Roccella in festa per i 100 anni di Zia Giovannina: un secolo di storia, memoria e valori
“Il demonio è in casa”: la strage di Altavilla, torture, riti religiosi e tre omicidi. Ora la Procura chiede 30 anni per il padre
Sab. Giu 6th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Campofelice di Roccella

Campofelice di Roccella in festa per i 100 anni di Zia Giovannina: un secolo di storia, memoria e valori

di redazione #Campofelice di Roccella #himeraweb.it #Sicilia

Un secolo di vita vissuta intensamente, attraversando guerre, cambiamenti epocali e generazioni. Campofelice di Roccella ha celebrato Zia Giovannina, che ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 anni.

Ci sono compleanni che vanno oltre la semplice ricorrenza anagrafica. Sono occasioni che diventano patrimonio collettivo, momenti in cui un’intera comunità si ritrova attorno a una storia che appartiene a tutti. È quanto accaduto a Campofelice di Roccella, dove la cittadinanza ha festeggiato il centesimo compleanno della signora Giovannina, affettuosamente conosciuta da tutti come “Zia Giovannina”.

Un traguardo straordinario che racchiude cento anni di ricordi, sacrifici, gioie e insegnamenti. Un percorso umano che si intreccia con la storia stessa del paese, delle sue famiglie e delle sue tradizioni.

A rendere omaggio alla neo centenaria è stato anche il sindaco, che attraverso un messaggio pubblico ha voluto esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, gli auguri più sentiti per un compleanno così significativo.

«Un secolo di vita rappresenta un patrimonio prezioso per tutti noi», ha sottolineato il primo cittadino Peppuccio Di Maggio, evidenziando come Zia Giovannina sia oggi una preziosa testimone di un’epoca e custode di quei valori autentici che continuano a caratterizzare l’identità del territorio.

Nel corso dei suoi cento anni, Giovannina ha visto cambiare il mondo sotto i propri occhi. Ha attraversato periodi storici complessi, assistito alla trasformazione della società, alla crescita del paese e all’avvicendarsi di intere generazioni. Un bagaglio di esperienza che oggi rappresenta una ricchezza inestimabile per chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

La festa si è svolta in un clima di grande affetto e partecipazione. Accanto a lei, come nei momenti più importanti della vita, i familiari, gli amici e tanti concittadini che hanno voluto condividere una giornata speciale, fatta di sorrisi, ricordi e gratitudine.

Per Campofelice di Roccella, il compleanno di Zia Giovannina non è stato soltanto un evento familiare, ma una vera e propria celebrazione della memoria collettiva. Un’occasione per rendere omaggio a una donna che, con la sua forza, la sua dignità e il suo esempio, continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità.

Cent’anni sono un traguardo che pochi raggiungono. E quando accade, il festeggiato diventa inevitabilmente un ponte tra passato e futuro, tra le radici di una comunità e le nuove generazioni chiamate a custodirne l’eredità.

A Zia Giovannina arrivano così gli auguri di tutto il paese, insieme alla riconoscenza per una vita che continua a essere fonte di ispirazione e orgoglio per Campofelice di Roccella.

di redazione

Related Post

Campofelice di Roccella Cultura Musica

l DJ Producer Antonio D’Anna di Campofelice di Roccella firma una nuova produzione con Ricci Jr del leggendario Cocoricò

redazione Mag 16, 2026
Campofelice di Roccella Cronaca

Falso allarme sulla spiaggia di Campofelice: nessun ordigno, ma rinvenuto un proiettile della Seconda guerra mondiale

redazione Apr 7, 2026
Campofelice di Roccella Cronaca Cronaca

Campofelice di Roccella, sequestrati oltre 200 mila articoli non sicuri: maxi sanzione per un’attività commerciale

redazione Apr 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Culto Religioso e processioni Palermo Termini Imerese

Termini Imerese, un dono per la comunità: otto nuovi Ministri Straordinari della Comunione alla Madonna della Consolazione

prima pagina 2 Sport Termini Imerese

Termini Imerese si prepara a diventare capitale siciliana della corsa su strada: due grandi eventi tra luglio e settembre 2026

Storie di speranza Termini Imerese

Termini Imerese, doppio salvataggio nella notte: uno dei micetti era nascosto nel vano motore di un’auto

Solidarietà Storie di speranza Termini Imerese

Ritorna la Lotteria di Beneficenza “Summer Edition”: la Parrocchia del Carmelo chiama alla solidarietà

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1