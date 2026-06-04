Campofelice di Roccella in festa per i 100 anni di Zia Giovannina: un secolo di storia, memoria e valori

Un secolo di vita vissuta intensamente, attraversando guerre, cambiamenti epocali e generazioni. Campofelice di Roccella ha celebrato Zia Giovannina, che ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 anni.

Ci sono compleanni che vanno oltre la semplice ricorrenza anagrafica. Sono occasioni che diventano patrimonio collettivo, momenti in cui un’intera comunità si ritrova attorno a una storia che appartiene a tutti. È quanto accaduto a Campofelice di Roccella, dove la cittadinanza ha festeggiato il centesimo compleanno della signora Giovannina, affettuosamente conosciuta da tutti come “Zia Giovannina”.

Un traguardo straordinario che racchiude cento anni di ricordi, sacrifici, gioie e insegnamenti. Un percorso umano che si intreccia con la storia stessa del paese, delle sue famiglie e delle sue tradizioni.

A rendere omaggio alla neo centenaria è stato anche il sindaco, che attraverso un messaggio pubblico ha voluto esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, gli auguri più sentiti per un compleanno così significativo.

«Un secolo di vita rappresenta un patrimonio prezioso per tutti noi», ha sottolineato il primo cittadino Peppuccio Di Maggio, evidenziando come Zia Giovannina sia oggi una preziosa testimone di un’epoca e custode di quei valori autentici che continuano a caratterizzare l’identità del territorio.

Nel corso dei suoi cento anni, Giovannina ha visto cambiare il mondo sotto i propri occhi. Ha attraversato periodi storici complessi, assistito alla trasformazione della società, alla crescita del paese e all’avvicendarsi di intere generazioni. Un bagaglio di esperienza che oggi rappresenta una ricchezza inestimabile per chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

La festa si è svolta in un clima di grande affetto e partecipazione. Accanto a lei, come nei momenti più importanti della vita, i familiari, gli amici e tanti concittadini che hanno voluto condividere una giornata speciale, fatta di sorrisi, ricordi e gratitudine.

Per Campofelice di Roccella, il compleanno di Zia Giovannina non è stato soltanto un evento familiare, ma una vera e propria celebrazione della memoria collettiva. Un’occasione per rendere omaggio a una donna che, con la sua forza, la sua dignità e il suo esempio, continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità.

Cent’anni sono un traguardo che pochi raggiungono. E quando accade, il festeggiato diventa inevitabilmente un ponte tra passato e futuro, tra le radici di una comunità e le nuove generazioni chiamate a custodirne l’eredità.

A Zia Giovannina arrivano così gli auguri di tutto il paese, insieme alla riconoscenza per una vita che continua a essere fonte di ispirazione e orgoglio per Campofelice di Roccella.