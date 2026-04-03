Campofelice di Roccella, sequestrati oltre 200 mila articoli non sicuri: maxi sanzione per un’attività commerciale

Maxi sequestro nel Palermitano nell’ambito dei controlli a tutela dei consumatori. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo hanno posto sotto sequestro oltre 200 mila prodotti ritenuti non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

L’operazione è stata condotta a Campofelice di Roccella, dove i finanzieri del Gruppo di Termini Imerese, durante un servizio mirato al contrasto della vendita di merce non sicura, hanno individuato numerose irregolarità all’interno di un esercizio commerciale.

Nel dettaglio, gli accertamenti hanno evidenziato la mancanza delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo: assenti i dati del produttore o dell’importatore, l’indicazione del luogo di origine e le necessarie istruzioni d’uso, oltre alle avvertenze per la sicurezza. In molti casi è stata inoltre riscontrata l’assenza del marchio CE, requisito fondamentale per attestare la conformità agli standard europei.

Tra la merce sequestrata figurano soprattutto articoli a tema pasquale, in particolare giocattoli destinati ai più piccoli e addobbi, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute. Tutti i prodotti sono stati immediatamente ritirati dalla vendita.

A seguito delle violazioni accertate, al rappresentante legale della società – un cittadino di nazionalità cinese – sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 35 mila euro. Le irregolarità sono state inoltre segnalate alle autorità competenti per i successivi provvedimenti.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo volto a garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e a tutelare la concorrenza leale. La diffusione di articoli non conformi, infatti, oltre a rappresentare un rischio per i consumatori, altera le dinamiche economiche penalizzando le imprese che operano nel rispetto delle regole.