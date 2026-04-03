Carburanti alle stelle, effetti a catena su trasporti e logistica: reggono i voli a Pasqua, timori per estate e collegamenti marittimi

La crisi internazionale e le tensioni nello scacchiere globale continuano a riflettersi con forza sull’economia reale. A pagarne il prezzo è soprattutto il sistema dei trasporti, stretto tra rincari energetici, difficoltà di approvvigionamento e il rischio concreto di rallentamenti lungo l’intera filiera logistica.

L’aumento del costo dei carburanti sta già incidendo sul prezzo finale delle merci, ma il nodo più critico riguarda la tenuta stessa dei servizi. La riduzione delle scorte, infatti, coinvolge trasversalmente trasporto aereo, marittimo e terrestre, aprendo scenari che vanno oltre il semplice rincaro: si parla ormai di possibili tagli e limitazioni.

Trasporto aereo: nessuna emergenza immediata, ma l’estate resta un’incognita

Nel breve periodo non sono previsti disagi per i passeggeri: durante le festività pasquali i voli saranno regolari. Tuttavia, alcune compagnie – tra cui Ryanair – segnalano una disponibilità di carburante limitata alle prossime settimane. Le scorte attuali coprirebbero fino alla fine di giugno, mentre da luglio potrebbero scattare le prime cancellazioni, a partire dalle tratte meno frequentate o più lunghe.

Non è escluso, inoltre, che anche i biglietti già acquistati possano subire rincari attraverso l’introduzione di supplementi legati al carburante, una misura che le compagnie potrebbero adottare per compensare l’aumento dei costi operativi.

Marittimo sotto pressione: a rischio la continuità territoriale



Le criticità più rilevanti si registrano però nel comparto marittimo, particolarmente esposto agli effetti della crisi. L’aumento dei costi del carburante pesa sui collegamenti per passeggeri e merci, soprattutto sulle rotte nazionali e sui servizi da e verso le isole.

Un quadro che rischia di compromettere un settore strategico, già sottoposto negli ultimi anni a vincoli sempre più stringenti legati alle politiche ambientali europee. Senza interventi correttivi, le conseguenze potrebbero tradursi in una riduzione delle tratte disponibili o, nei casi più gravi, nella sospensione di collegamenti essenziali.

Per questo le associazioni di categoria Assarmatori e Confitarma hanno avanzato una proposta al Governo, chiedendo un sostegno economico straordinario sotto forma di credito d’imposta per compensare i maggiori costi sostenuti nei mesi primaverili.

La richiesta è stata indirizzata al viceministro Edoardo Rixi e al ministro Nello Musumeci, alla vigilia del Consiglio dei Ministri chiamato a discutere un nuovo decreto sui carburanti.

“Il trasporto marittimo è fondamentale per la continuità territoriale e per l’economia nazionale – sottolineano i presidenti Stefano Messina e Mario Zanetti –. Serve un intervento che garantisca equilibrio tra le diverse modalità di trasporto e permetta al settore di continuare a operare in una fase così delicata”.

Trasporto su gomma: stop ai tir per le festività

Sul fronte terrestre, il calendario pasquale porterà a uno stop temporaneo dei mezzi pesanti. Il blocco dei tir, non legato direttamente alla crisi energetica ma alle consuete limitazioni festive, potrebbe comunque offrire un breve margine di respiro alle scorte.

Le restrizioni prevedono il divieto di circolazione in diverse fasce orarie tra il 3 e il 7 aprile, con ulteriori limitazioni già previste per il 25 aprile e il 1° maggio. Inevitabili le ripercussioni sulla distribuzione delle merci, con rallentamenti nelle forniture e possibili effetti anche sui consumi.

Il ruolo del ferro: più stabile ma non sufficiente

Tra le diverse modalità di trasporto, quella ferroviaria appare al momento la meno colpita. Tuttavia, il sistema non è in grado di assorbire l’intera domanda logistica nazionale. Il trasporto su gomma resta infatti indispensabile per l’ultimo tratto della distribuzione, rendendo inevitabile una dipendenza complessiva dal settore più esposto alla crisi.

In un contesto ancora incerto, la tenuta del sistema dei trasporti italiano resta dunque legata all’evoluzione dello scenario internazionale e alle eventuali misure di sostegno che il Governo deciderà di mettere in campo nei prossimi giorni.