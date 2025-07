Carini sotto shock: scooter si schianta all’alba, muore 19enne, grave l’amico

Un’alba di dolore ha scosso la comunità di Carini. Poco dopo le 7:00 di questa mattina, un violento incidente in Corso Italia ha tolto la vita a un ragazzo di 19 anni e lasciato in condizioni critiche un altro giovane, entrambi a bordo di un Tmax di grossa cilindrata.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un marciapiede con un impatto devastante. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per il 19enne, residente a Carini e nato nel 2005, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Gravissimo anche l’amico che viaggiava con lui, un giovane carinese nato nel 2003, trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Carini, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica e accertare chi fosse alla guida al momento dello schianto. La comunità si stringe intorno alle famiglie, in attesa di capire le cause che hanno trasformato una corsa in scooter in una tragedia all’alba.