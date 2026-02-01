Carnevale Termitano 2026: il commovente passaggio dal Notaio Menzapinna al nuovo notaio Ciccio Barracca

C’è stato un momento, durante la presentazione ufficiale del programma del Carnevale Termitano 2026, in cui il tempo è sembrato fermarsi. Un attimo sospeso, carico di emozione, silenzio e gratitudine. È stato il passaggio simbolico della “pinna” dallo storico Notaio Menzapinna al nuovo notaio del Carnevale, Ciccio Barracca. Un gesto semplice, ma denso di significati profondi, capace di raccontare più di mille parole il legame viscerale tra Termini Imerese e la sua festa più amata.

Non è stato soltanto un cambio di ruolo, ma un vero e proprio passaggio di memoria: la consegna di un pezzo di storia, di un personaggio che negli anni ha saputo incarnare ironia, saggezza popolare e spirito carnascialesco. Il saluto del Notaio Menzapinna ha commosso i presenti e chi ha seguito l’evento anche a distanza, perché in quel momento si è avvertito chiaramente che non stava andando in pensione solo una maschera, ma una presenza familiare, una voce che per 30 anni ha accompagnato il Carnevale termitano, rendendolo riconoscibile e unico.

La città, ora, si prepara ad accogliere con affetto e curiosità il nuovo Notaio, Ciccio Barracca. Un’accoglienza che non cancella la malinconia per chi lascia, ma che nasce dalla consapevolezza che le tradizioni, per restare vive, hanno bisogno di nuove voci, nuovi volti, nuove energie. Il Carnevale è questo: un filo che unisce passato e futuro, senza mai spezzarsi.

E in questo passaggio di “pinna”, in questo saluto che profuma di gratitudine e inizio nuovo, c’è tutta l’anima del Carnevale Termitano.

A te, Notaio Menzapinna, va un grazie che non può essere contenuto in una frase.

Grazie per aver prestato la tua voce alla città, per aver dato volto a una tradizione, per aver reso il Carnevale un racconto vivo, ogni anno diverso e ogni anno uguale a sé stesso.

Il tuo passo indietro non è una fine, ma una presenza che resta: resta nella memoria collettiva, nei sorrisi di chi ti ha ascoltato, nei racconti che continueranno a circolare anche quando le maschere verranno riposte.

Perché alcune figure non smettono mai davvero di far parte della festa: diventano parte della sua anima.

La consegna delle chiavi della città

Durante la presentazione, un altro momento altamente simbolico ha segnato l’avvio ufficiale del Carnevale 2026: la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco Terranova a ’U Nannu Ca’ Nanna.

Da questo oggi, fino al Martedì Grasso, saranno loro i padroni simbolici di Termini Imerese. Un rito che si ripete ogni anno e che racchiude tutta la magia del Carnevale: per qualche giorno, la città si concede il lusso di rovesciare le regole, di lasciarsi andare al gioco, al sorriso, alla leggerezza.

È il tempo in cui le strade diventano palcoscenico, le piazze si trasformano in teatro a cielo aperto, e ogni angolo racconta una storia fatta di colori, musica e maschere.

Il programma ufficiale

Il Carnevale Termitano 2026 si preannuncia come una delle edizioni più sentite e partecipate degli ultimi anni. Non solo sfilate di carri allegorici, gruppi appiedati e spettacoli, ma un vero e proprio percorso che attraversa la città, coinvolgendo scuole, associazioni, anziani, bambini e famiglie.

La “Casa dei Nanni” tornerà ad essere luogo di incontro, laboratorio creativo, spazio di condivisione dove si intrecciano generazioni diverse: mani che cuciono costumi, voci che raccontano storie, risate che si mescolano alla musica.

Il Carnevale, a Termini Imerese, non è un evento isolato nel calendario: è un patrimonio culturale, sociale ed emotivo. È un motore che muove la città, che richiama visitatori, che accende i riflettori su un territorio ricco di storia e tradizioni. È un’occasione per sentirsi comunità, per riconoscersi negli stessi simboli, per ritrovarsi nelle stesse piazze con lo stesso stupore negli occhi.

Il Carnevale Termitano 2026, con il suo ricco calendario di eventi, sfilate, spettacoli e momenti dedicati a grandi e piccoli, è pronto a riempire nuovamente le strade di Termini Imerese di vita, colori ed emozioni.

Un invito aperto a tutta la comunità e a chi verrà da fuori: per perdersi, anche solo per un giorno, dentro la magia di una tradizione che continua a battere forte nel cuore della città.

Gli appuntamenti

📌 Domenica 8 febbraio

Ore 16:00 – Inizio sfilata gruppi appiedati e Carro dei Nanni

📍 Via Vittorio Amedeo

Ore 16:00 – 19:30 – Intrattenimento vario

📍 Piazza Duomo

Ore 19:30 – Esibizione gruppi appiedati

📍 Piazza Duomo

Ore 21:00 – 22:00 – Intrattenimento musicale con Spin Rockets

📍 Piazza Duomo

Ore 22:00 – 23:00 – Spettacolo di cabaret con Sasà Selvaggio

📍 Piazza Duomo

Ore 23:00 – 00:00 – DJ Set

📍 Piazza Duomo

📌 Dal 9 al 13 febbraio

Ore 09:00 – I Nanni in giro per le scuole

📍 Scuole di Termini Imerese

📌 Lunedì 9 febbraio

Ore 16:30 – Apertura Casa dei Nanni

Ore 17:00 – Laboratorio costumi di Carnevale

(a cura della Società di Mutuosoccorso Paolo Balsamo e Associazione Reduci e Combattenti)

Ore 18:30 – Incontro con i Nanni

Ore 21:30 – DJ Set

📍 Casa dei Nanni, Belvedere

📌 Martedì 10 febbraio

Ore 16:30 – Apertura Casa dei Nanni

Ore 17:00 – Laboratorio Hip Hop Carnival Jam

Ore 18:30 – Incontro con i Nanni

Ore 21:30 – DJ Set targato #Apericool

📍 Casa dei Nanni, Belvedere

📌 Mercoledì 11 febbraio

Ore 16:30 – Apertura Casa dei Nanni

Ore 17:00 – Laboratorio “C’era una volta una maschera” (Auser Termini Imerese)

Ore 18:30 – Incontro con i Nanni

Ore 21:30 – DJ Set caraibico

📍 Casa dei Nanni, Belvedere

📌 Giovedì 12 febbraio

Ore 16:30 – Apertura Casa dei Nanni

Ore 17:00 – Laboratorio cucina “Maccarruna” (Invecchiamento attivo “Crisci Ranni”)

Ore 17:00 – Laboratorio ballo “Tarantella di Carnevale” (Associazione Nuova Aurora)

Ore 18:30 – Incontro con i Nanni

Ore 21:30 – Spettacolo musicale per anziani

📍 Casa dei Nanni, Belvedere

Ore 21:30 – DJ Set Revival

📍 Piazza Duomo

📌 Sabato 14 febbraio

Ore 09:30 – Apertura Casa dei Nanni

Ore 10:00 – Carnevale degli Animali

📍 Piazza Duomo

Ore 18:00 – Carri allegorici in mostra

📍 Via Natoli, Termini Imerese Bassa

Ore 21:30 – 23:00 – Spettacolo musicale Los Deseos

📍 Piazza Marina

Ore 23:00 – DJ Set targato #Apericool

📍 Termini Imerese Bassa

📌 Domenica 15 febbraio

Ore 16:00 – Sfilata carri e gruppi mascherati

📍 Piazza Marina

Ore 21:30 – 00:30 – Concerto live Gipsy Kings

📍 Lungomare Cristoforo Colombo

📌 Lunedì 16 febbraio

Ore 10:00 – Festa dei bimbi in maschera

📍 Piazza Duomo

📌 Martedì 17 febbraio (Gran finale)

Ore 16:00 – Sfilata carri allegorici e gruppi appiedati

Ore 20:00 – Lettura del Testamento dei Nanni

Ore 21:00 – Premiazione dei carri

Ore 21:30 – Cabaret con Antonio Pandolfo

Ore 22:30 – 23:30 – DJ Set

Ore 23:30 – Spettacolo pirotecnico conclusivo

📍 Piazza Duomo