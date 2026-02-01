Carnevale Termitano 2026, nasce l’inno ufficiale della Società del Carnovale: una voce corale che racconta la città

Il Carnevale Termitano 2026 continua a sorprendere, aggiungendo un nuovo tassello al mosaico di tradizioni, simboli e identità che rendono questa manifestazione una delle più antiche e amate della Sicilia. È ufficiale: anche la Società del Carnovale ha ora il suo inno ufficiale. Un annuncio arrivato nelle ore successive al via ufficiale della manifestazione e alla consegna delle chiavi della città alle maschere storiche, quasi a suggellare l’inizio di un tempo sospeso, in cui Termini Imerese si affida al suo Carnevale.

La notizia è stata condivisa sui canali social della storica associazione, da sempre presente nella vita culturale cittadina e impegnata nella valorizzazione del Carnevale più antico dell’Isola. Un gesto che non è solo comunicazione, ma dichiarazione d’amore: un inno che diventa voce collettiva, racconto di un impegno che attraversa gli anni, le generazioni, le stagioni della città.

Il brano nasce per celebrare il lavoro silenzioso e costante dei volontari, quelle mani che costruiscono, quelle voci che organizzano, quei cuori che, lontano dai riflettori, tengono in vita una festa che è molto più di un evento. È la storia di una comunità che si riconosce nei propri simboli e li difende, li rinnova, li consegna al futuro. Un inno che non parla solo del Carnevale, ma di chi lo rende possibile ogni anno, spesso senza clamore, ma con una dedizione che ha il sapore delle cose autentiche.

La sigla ufficiale della Società del Carnovale porta le firme di Emanuele Caruana e Nutaru Menzapinna per il testo, con l’arrangiamento del maestro “Beppe” Vicé Chiara. Un lavoro corale che unisce parola e musica per raccontare un’appartenenza: quella a una festa che non è mai stata soltanto spettacolo, ma soprattutto memoria viva, impegno civico, orgoglio identitario.

In un’edizione, quella del 2026, che già si annuncia come particolarmente intensa e partecipata, l’inno arriva come un filo invisibile che cuce insieme passato e presente. Dopo la consegna delle chiavi della città alle maschere storiche, questo nuovo canto collettivo sembra voler dire che il Carnevale non appartiene solo a chi lo guarda, ma a chi lo costruisce, a chi lo custodisce, a chi lo vive ogni giorno dell’anno.

Il Carnevale Termitano, infatti, non è solo il tempo delle sfilate, dei carri allegorici e delle piazze in festa. È un percorso che coinvolge scuole, associazioni, anziani, bambini, famiglie. È un patrimonio culturale che si alimenta di gesti quotidiani, di riunioni serali, di prove, di sacrifici, di entusiasmo che non si spegne nemmeno quando i riflettori si spengono.

Con questo inno, la Società del Carnovale sceglie di dare voce a chi spesso resta dietro le quinte, trasformando il volontariato in racconto, la fatica in melodia, la passione in coro. Un modo per dire grazie, ma anche per ricordare che il Carnevale Termitano non è mai stato il frutto di un singolo, bensì il risultato di una comunità che cammina insieme.

E mentre la città si prepara a vivere giorni di festa, colori e musica, questa nuova sigla accompagna idealmente ogni passo, ogni sorriso, ogni maschera che torna a popolare le strade. Perché il Carnevale, a Termini Imerese, non si limita a passare: resta. E ora, finalmente, ha anche una voce che lo racconta.

L’inno ufficiale