Mer. Feb 4th, 2026

Uncategorized

Carnevale Termitano 2026: Termini Imerese si prepara a vivere la festa più antica della Sicilia

di redazione #Carnevale #Carnevale Termitano #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Il Carnevale Termitano torna anche quest’anno con l’entusiasmo e la tradizione che da sempre contraddistinguono la storica festa di Carnevale della città siciliana. Domenica 1° febbraio alle ore 11:00 nella Chiesa SS della Misericordia sarà svelato ufficialmente il programma completo dell’edizione 2026, un momento di grande attesa per l’intera comunità termitana. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza per dare il via insieme alle celebrazioni carnascialesche più attese della stagione.

Un evento che non è solo festa, ma rituale collettivo di identità culturale, capace di fondere storia, folklore e socialità cittadina.

Un Carnevale con radici profonde

Il Carnevale di Termini Imerese, noto come Carnevale Termitano, è riconosciuto come uno dei più antichi della Sicilia e d’Italia, con testimonianze storiche e materiali che ne attestano l’esistenza fin dalla seconda metà dell’Ottocento. Le maschere tradizionali, tra cui spiccano «U Nannu ca‘ Nanna», sono il cuore simbolico della festa. Secondo la tradizione, «U Nannu» rappresenta la personificazione del Carnevale: allegro e burlone, viene simbolicamente “condannato al rogo” il Martedì Grasso, gesto che sancisce la fine delle celebrazioni e l’inizio del periodo quaresimale. «A Nanna»», figura femminile peculiare nel panorama carnevalesco siciliano, incarna significati contrastanti legati al rinnovamento e alla speranza post-festività.

Programmazione e date principali

Secondo quanto annunciato dal Comune di Termini Imerese, il Carnevale si svolgerà dall’8 al 17 febbraio 2026 con un ricco calendario di eventi e iniziative che coinvolgeranno le diverse aree urbane.

La giornata di presentazione del programma (1 febbraio) sarà un momento istituzionale per illustrare gli appuntamenti principali e anticipare le novità di questa edizione. Saranno illustrati i percorsi delle sfilate, i gruppi partecipanti, gli spettacoli, e le iniziative culturali collaterali, oltre alle modalità di accesso e fruizione degli eventi.

Anche per il 2026 è stato pubblicato il bando di concorso per i carri allegorici, che invita artisti e maestri cartapestai a presentare le proprie opere: un elemento fondamentale del Carnevale Termitano, dove l’arte artigianale della cartapesta è protagonista.

Tradizione, arte e socialità

Il Carnevale Termitano non è solo una sfilata di carri e maschere, ma una festa “popolare” dove storia, satira e tradizione si intrecciano. Storicamente, le celebrazioni includono le grandi sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento per tutte le età. Le sfilate percorrono le vie principali della città e culminano con esibizioni e cerimonie che richiamano migliaia di spettatori.

L’evento riveste anche un importante valore culturale e turistico, capace di promuovere l’identità locale e attrarre visitatori da tutta l’isola. Il Carnevale Termitano è considerato un patrimonio immateriale che racconta la storia sociale della comunità termitana attraverso linguaggi festivi e artistici.

di redazione

