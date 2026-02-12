Carnevale Termitano: U’ Nannu ca’ Nanna nei quartieri, questa sera festa in via Azzarello

Torna oggi, venerdì 13 febbraio alle ore 20:45, l’attesa visita dei Nanni in via Azzarello, nel quartiere nei pressi di piazza San Francesco. Un appuntamento molto sentito che si replica per il terzo anno consecutivo e riporta tra le strade della città uno dei momenti più suggestivi del Carnevale termitano.

Da giorni le maschere storiche del Carnevale termitano, U’ Nannu ca’ Nanna, girano per le vie della città, facendo visita ai “nipoti” e ai concittadini nelle scuole, nelle feste private e negli eventi di quartiere, riportando tra la gente l’atmosfera antica, teatrale e simbolica di un rito che affonda le radici nella memoria collettiva.

U’ Nannu ca’ Nanna

Figure enigmatiche e affascinanti, i Nanni rappresentano da sempre l’anima più popolare e rituale del Carnevale termitano. Con i loro costumi d’epoca, le maschere dai tratti marcati e i gesti carichi di significato, tornano a “prendere possesso” dei quartieri, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso fatto di tradizione, folklore e partecipazione emotiva.

L’arrivo in via Azzarello segna una delle tappe più attese del calendario carnevalesco: un momento che non è solo spettacolo, ma anche recupero e valorizzazione di un patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione. La presenza dei Nanni nelle strade rappresenta infatti un legame vivo con il passato, capace di unire comunità, memoria e festa.

L’iniziativa si inserisce nel programma degli eventi che accompagnano il Carnevale termitano, confermandone il valore non solo come festa, ma come vero e proprio rito collettivo che continua a rinnovarsi nel tempo. Attesa, curiosità e partecipazione: venerdì sera via Azzarello tornerà ad essere palcoscenico di una tradizione che, anno dopo anno, continua ad affascinare.