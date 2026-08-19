Castellana di Caccamo 2026, il 22 e 23 agosto tornano investitura e corteo storico

Caccamo si prepara a vivere la XXXVI edizione della Castellana, uno degli appuntamenti più identitari della comunità. Sabato 22 agosto il Gran Galà dell’Investitura, domenica 23 il tradizionale Corteo Storico. Protagonista la nuova Castellana Aurora Arini.

Due serate per riportare in scena la storia, le tradizioni e l’identità di Caccamo. È ormai tutto pronto per la XXXVI edizione della Castellana di Caccamo, manifestazione che da decenni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate caccamese e che anche quest’anno chiamerà a raccolta cittadini, associazioni, figuranti e visitatori.

Il programma si aprirà sabato 22 agosto, alle ore 21, nell’atrio del Castello di Caccamo, con il Gran Galà dell’Investitura. Sarà il momento del passaggio di consegne tra Pamela Stanfa, Castellana uscente, e Aurora Arini, eletta 36ª Castellana di Caccamo per il biennio 2026/2027.

La serata sarà dedicata all’arte, alla storia, alla musica e allo spettacolo e sarà condotta da Vincenzo Canzone. Tra gli ospiti è annunciata anche la presenza dell’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, esponente del governo regionale particolarmente impegnato sui temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

Aurora Arini è la 36ª Castellana

Aurora Arini rappresenterà Caccamo nel corso delle manifestazioni storiche, culturali e istituzionali legate alla figura della Castellana. Insieme a lei sono state individuate come Damigelle d’Onore Erika Barranti, Alessia Concialdi, Miriana Galeone, Roberta Pollina, Rosalba Sineni ed Elisa Zagone. La scelta, curata dalla Pro Loco “Giorgio Ponte”, è stata accolta dall’Amministrazione comunale come un momento di partecipazione e appartenenza alla comunità.

Il passaggio di consegne assume inoltre un significato particolare per Pamela Stanfa, 35ª Castellana, eletta nel 2024. La sua esperienza ha dato continuità a una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia recente della città e che, attraverso la rievocazione, mantiene vivo il legame tra il Castello, il centro storico e la memoria collettiva caccamese.

Domenica 23 agosto il Corteo Storico

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 23 agosto, alle ore 20.30, quando le vie del centro storico saranno attraversate dal Corteo Storico della Castellana.

La sfilata prenderà il via da Piazza Torina e proseguirà lungo Corso Umberto I, dirigendosi verso il Castello e la zona di via Termitana, ai piedi dell’antico maniero. Il corteo vedrà protagonisti figuranti, musici e sbandieratori, in una rappresentazione capace di trasformare per una sera le strade di Caccamo in un vero e proprio palcoscenico della memoria. Il programma ufficiale diffuso per l’edizione 2026 indica inoltre la conclusione nella zona di Piazza dei Caduti, ai piedi del Castello.

Non si tratta soltanto di una sfilata in costume. La Castellana nasce infatti dalla volontà di raccontare, attraverso la rievocazione storica, le vicende e i personaggi che hanno segnato la storia del borgo e del suo Castello. Nelle precedenti edizioni il corteo ha coinvolto decine di figuranti, musici, artisti e gruppi di sbandieratori, accompagnando la narrazione storica con momenti di spettacolo.

Una tradizione che guarda al futuro

La Castellana rappresenta ormai un patrimonio immateriale della comunità caccamese. La manifestazione è legata alla storia del Castello e alla figura della nobildonna chiamata simbolicamente a rappresentare la città: una tradizione che nel corso degli anni si è rinnovata, coinvolgendo nuove generazioni e rafforzando il rapporto tra cittadini e territorio.

Proprio questo carattere comunitario è stato sottolineato dal sindaco Franco Fiore, che ha definito il Corteo Storico «uno degli appuntamenti più identitari» di Caccamo, evidenziando il coinvolgimento di associazioni, figuranti, volontari e cittadini e la capacità dell’evento di richiamare ogni anno numerosi visitatori.

Anche nel 2026, dunque, il Castello e il centro storico torneranno a fare da scenario a una manifestazione nella quale passato e presente si incontrano. Un’occasione per i caccamesi di ritrovare una tradizione profondamente radicata e, per chi arriverà da fuori, di scoprire attraverso musica, costumi, spettacolo e rievocazione una parte significativa dell’identità storica della città.

L’appuntamento è per il 22 e 23 agosto. Caccamo è pronta a indossare ancora una volta i panni della propria storia.