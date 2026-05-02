Cefalù, bambino investito sul lungomare: notte stabile per il piccolo, attesa per la TAC

Restano gravi ma stabili le condizioni del bambino di cinque anni investito nel pomeriggio di ieri sul lungomare della cittadina. Il piccolo, Adam, è attualmente ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato trasferito d’urgenza dopo l’impatto.

Secondo quanto emerso, il bambino ha riportato un trauma cranico importante. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno proceduto con l’intubazione prima del trasferimento. Considerata la criticità del quadro clinico, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per ridurre i tempi di arrivo nel capoluogo.

La notte è trascorsa in modo stabile, elemento che rappresenta un primo segnale incoraggiante, seppur nel quadro di una situazione che resta delicata. Nella mattinata di oggi è prevista una nuova TAC, fondamentale per monitorare l’evoluzione delle condizioni e valutare eventuali sviluppi clinici.

Nel frattempo, proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente avvenuto lungo il tratto costiero. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e testimonianze per chiarire ogni aspetto della vicenda.

La comunità cefaludese continua a seguire con apprensione l’evolversi delle condizioni del piccolo, nella speranza di aggiornamenti positivi nelle prossime ore.