Cefalù, Campofelice e Castelbuono, stretta dei Carabinieri: arresto per droga, furti sventati e sette denunce per guida alterata

Fine settimana di controlli straordinari tra Cefalù, Campofelice di Roccella e Castelbuono, dove i Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno intensificato la presenza sul territorio per contrastare lo spaccio di droga, i furti ai danni dei turisti e le violazioni al Codice della strada. Il bilancio dell’operazione è di un arresto, diverse denunce, patenti ritirate e sostanze stupefacenti sequestrate.

L’attività, che ha interessato i principali centri della costa e delle Madonie, è stata pianificata per rafforzare la sicurezza durante il periodo estivo, quando il notevole afflusso di visitatori comporta un incremento dei controlli nelle località turistiche e lungo il litorale.

Arrestato un commerciante a Castelbuono

L’intervento più significativo è stato eseguito a Castelbuono, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme ai Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato in flagranza un commerciante palermitano di 33 anni.

Nel corso della perquisizione all’interno della sua attività commerciale sono stati rinvenuti un contenitore con 14 grammi di crack, 4 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, ritenuto dagli investigatori strumento utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sempre nell’ambito dell’attività antidroga, un cinquantenne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nella propria abitazione mentre cedeva tre dosi di cocaina a due acquirenti, entrambi segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Furti in spiaggia sventati a Cefalù

Controlli mirati anche sul litorale di Cefalù, dove i Carabinieri sono riusciti a sventare due furti ai danni di turisti.

Nel primo episodio, anche grazie alla segnalazione di un testimone, tre persone – tra cui un minorenne e un adulto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale – sono state fermate nei pressi della stazione ferroviaria dopo essersi impossessate degli effetti personali di alcuni bagnanti.

In un secondo intervento è stato invece denunciato un altro minorenne, ritenuto responsabile del furto di uno zaino lasciato incustodito sulla spiaggia. In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Nel corso dei controlli è stato denunciato anche un trentanovenne che, dopo aver ignorato l’alt imposto dai militari durante un posto di controllo, ha tentato di fuggire a piedi rifugiandosi in un canneto, dove è stato successivamente rintracciato e identificato.

Sei ubriachi al volante e un automobilista sotto l’effetto di droga

Particolarmente intensa anche l’attività di controllo sulle strade di Cefalù, Campofelice di Roccella e Castelbuono.

I Carabinieri hanno denunciato sei automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza e un conducente risultato positivo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di 200 persone identificate, 79 veicoli controllati, tre patenti ritirate e sanzioni amministrative per circa mille euro. La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo per gli accertamenti tecnici.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei servizi di controllo predisposto dall’Arma durante la stagione estiva per garantire maggiore sicurezza nelle località balneari e nei centri a maggiore afflusso turistico, contrastando i fenomeni di microcriminalità, lo spaccio di stupefacenti e i comportamenti pericolosi alla guida.