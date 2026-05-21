Cefalù riabbraccia il piccolo Adam: dopo settimane di apprensione il bimbo torna finalmente a casa

La notizia che un’intera comunità attendeva con speranza è finalmente arrivata: Adam, il bambino di cinque anni rimasto gravemente ferito nel tragico incidente avvenuto il primo maggio sul lungomare di Cefalù, è tornato ieri a casa dopo il lungo ricovero all’Ospedale dei Bambini di Palermo.

Una giornata carica di emozione, che segna la fine di settimane vissute con il fiato sospeso da familiari, amici e da tutta la città, profondamente colpita da quanto accaduto. Cefalù, sin dalle prime ore successive all’incidente, si era stretta attorno al piccolo Adam e alla sua famiglia in un abbraccio silenzioso ma costante, fatto di preghiere, messaggi di vicinanza e speranza.

Ad annunciare il ritorno a casa del bambino è stato il sindaco Daniele Tumminello, che attraverso un messaggio pubblico ha voluto condividere con la cittadinanza la gioia per il miglioramento delle condizioni del piccolo. Il primo cittadino, insieme al vicesindaco, ha incontrato Adam e la madre poco prima delle dimissioni, salutandoli con parole di affetto e incoraggiamento.

«Abbiamo atteso le notizie che giorno dopo giorno sono state sempre più positive e confortanti», ha scritto il sindaco, esprimendo l’auspicio che il bambino possa presto lasciarsi alle spalle questa drammatica esperienza e tornare alla serenità della sua infanzia.

Il dramma del primo maggio

Era il pomeriggio del primo maggio quando il piccolo Adam venne investito da un furgone mentre si trovava sul lungomare di Cefalù, in una giornata di festa che si trasformò improvvisamente in tragedia. Le sue condizioni apparvero da subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale pediatrico di Palermo.

Per giorni la città ha seguito con apprensione gli aggiornamenti sulle sue condizioni, vivendo ogni piccolo miglioramento come un segnale di speranza. Attorno alla famiglia si è creata una straordinaria rete di solidarietà che ha coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni, testimoniando ancora una volta il forte senso di comunità che caratterizza Cefalù.

In queste settimane l’amministrazione comunale ha mantenuto un contatto costante e discreto con i genitori del bambino, accompagnandoli in un percorso difficile ma sostenuto dall’affetto sincero dell’intera città.

Una storia che restituisce speranza

Il ritorno di Adam a casa rappresenta oggi molto più di una semplice buona notizia. È il simbolo di una comunità che ha saputo stringersi attorno al dolore trasformandolo in vicinanza, partecipazione e speranza condivisa.

Dopo giorni segnati dalla paura e dall’incertezza, Cefalù può finalmente tornare a sorridere insieme al suo piccolo concittadino. Adesso inizia il tempo della ripresa, della tranquillità ritrovata e del ritorno alla normalità, con l’augurio che le ferite di quel tragico pomeriggio possano presto lasciare spazio soltanto ai ricordi felici dell’infanzia.