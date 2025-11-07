Notizie
È morto il maestro Peppe Vessicchio: cronaca di un pomeriggio che segna la musica italiana
“Cavallo di ritorno 2.0”: sgominata banda di giovani tra Bagheria, Ficarazzi e Villabate. Sette arresti all’alba
Un salvataggio che scalda il cuore: i Vigili del Fuoco salvano un cagnolino sugli scogli di Sferracavallo
“DisarmiAMOci”: questa sera da Termini Imerese un sì alla pace e alla fraternità universale
Cefalù, scoperta una rete di furti in un hotel: sette denunciati tra dipendenti e familiari
Termini Imerese: Licia Fullone lascia l’incarico di Commissario cittadino di Fratelli d’Italia
Corte d’Appello di Termini Imerese: annullata la condanna per furto aggravato
All’Officina d’Arte di Termini Imerese in mostra le opere di Michele Iacono
Sfincione Fest 2025: svelati gli artisti che si esibiranno a Bagheria
Termini Imerese si illumina per Mimmo: fiaccolata in memoria del giovane scomparso e di tutte le vittime della strada
Mar. Nov 11th, 2025

Cefalù Cronaca Palermo

Cefalù, scoperta una rete di furti in un hotel: sette denunciati tra dipendenti e familiari

di redazione #Cefalù #Cronaca #furto #himeraweb.it #indagini #Sicilia

Agivano con disinvoltura, come se sottrarre beni dall’albergo fosse parte della routine lavorativa. Ma la sorpresa ha preso il posto della paura quando, al termine di un’indagine accurata, gli agenti del Commissariato di Cefalù si sono presentati davanti a loro. L’inchiesta ha smascherato un sistema ben rodato di furti seriali ai danni di una nota struttura ricettiva della città.

Sono sette le persone denunciate — tra dipendenti dell’hotel e loro familiari — accusate di aver trafugato, nel corso di due anni, una quantità considerevole di prodotti di ogni tipo: cosmetici, alcolici, caffè, posate, articoli da bagno, accessori per aperitivi e persino elementi d’arredo da giardino.

L’indagine è partita dopo la segnalazione dei responsabili dell’albergo, che avevano notato continui ammanchi di merce. Gli agenti, operando con discrezione, hanno seguito per settimane i movimenti dei sospetti, fino a individuare due dipendenti che, con l’aiuto di colleghi e parenti, avevano messo in piedi una sorta di “supermercato parallelo”.

Nel corso delle perquisizioni, la polizia ha rinvenuto centinaia di articoli appena rubati, molti dei quali ancora contrassegnati dal logo dell’hotel. Parte della refurtiva era nascosta in un magazzino, mentre altri oggetti sono stati trovati in due bed & breakfast di Cefalù, ritenuti riconducibili ad alcuni degli indagati.

A incastrarli definitivamente è stato anche il controllo delle piattaforme di prenotazione online: nelle foto promozionali dei B&B comparivano chiaramente prodotti realizzati in esclusiva per la struttura derubata. Tutto il materiale recuperato è stato restituito ai legittimi proprietari.

Le indagini proseguono per verificare se il sistema di sottrazioni si estendesse anche ad altre strutture ricettive del territorio.

di redazione

Related Post

Cronaca

È morto il maestro Peppe Vessicchio: cronaca di un pomeriggio che segna la musica italiana

redazione Nov 8, 2025
Cronaca Palermo prima pagina 1

“Cavallo di ritorno 2.0”: sgominata banda di giovani tra Bagheria, Ficarazzi e Villabate. Sette arresti all’alba

redazione Nov 7, 2025
Notizie del Giorno Palermo

Un salvataggio che scalda il cuore: i Vigili del Fuoco salvano un cagnolino sugli scogli di Sferracavallo

redazione Nov 7, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca

È morto il maestro Peppe Vessicchio: cronaca di un pomeriggio che segna la musica italiana

Cronaca Palermo prima pagina 1

“Cavallo di ritorno 2.0”: sgominata banda di giovani tra Bagheria, Ficarazzi e Villabate. Sette arresti all’alba

Notizie del Giorno Palermo

Un salvataggio che scalda il cuore: i Vigili del Fuoco salvano un cagnolino sugli scogli di Sferracavallo

Termini Imerese

“DisarmiAMOci”: questa sera da Termini Imerese un sì alla pace e alla fraternità universale

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1