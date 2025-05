Cerda, abitazione come base per spaccio di droga: quattro arresti

Quattro arresti per droga a Cerda, dove un’abitazione era stata trasformata in bese per spaccio di cocaina e hashish.

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della sezione operativa di Termini Imerese, insieme ai colleghi della stazione di Cerda, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Termini Imeresenei confronti di quattro persone.

Si tratta di un 26enne, un 52enne e, una donna ed un uomo conviventi, rispettivamente di 45 e 39 anni, accusati a vario titolo di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Termini Imerese, insieme ai colleghi della stazione di Cerda, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica.

Dei quattro indagati uno è rinchiuso in carcere a Termini; un altro è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e gli altri due sono sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

L’indagine tra ottobre e dicembre

L’indagine, effettuata tra ottobre 2023 e dicembre 2024, ha permesso di ricostruire numerose cessioni di cocaina e hashish, che avrebbero avuto come “epicentro” l’abitazione dei due conviventi a Cerda, trasformata in un “piccolo hub” della droga sino a luglio 2024.

Nell’ambito della stessa indagine, i carabinieri della sezione operativa hanno inoltre documentato l’acquisto a Bagheria, di quasi 100 grammi di hashish destinata alla piazza di spaccio di Cerda; rilevando che queste transazioni avrebbero potuto fruttare guadagni considerevoli, alimentando ulteriormente il giro d’affari illegale.