Mer. Set 24th, 2025

Cronaca

Cerda, condotta Nuovo Scillato ko: disservizi idrici tra Palermo, Bagheria e Termini Imerese

di redazione #Bagheria #Cerda #guasto idrico #Informazioni utili #palermo #Sicilia #termini imerese

Una grossa perdita nell’acquedotto Nuovo Scillato, che si trova a Cerda, ha costretto l’Amap a interrompere temporaneamente le forniture idriche in alcune zone di Palermo e in diversi comuni della provincia.

Nel capoluogo la sospensione riguarda il distretto Bandita-Favara-Galletti, mentre nei territori limitrofi risultano coinvolti i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, oltre alle utenze del Canale di Scillato e quelle idropotabili della zona industriale di Termini Imerese. Possibili disservizi sono attesi anche nella frazione Portella di Mare, a Misilmeri, pur non rientrando quest’ultima nella gestione Amap.

In una nota, l’azienda chiarisce che, “tenuto conto dell’attuale scenario di crisi idrica, non sarà possibile minimizzare i disservizi tramite il ricorso a prelievi da fonti idriche alternative, in atto non disponibili”.

I lavori di riparazione prenderanno il via non appena completate le operazioni preliminari, ossia lo svuotamento della condotta e la realizzazione della pista di accesso all’area di intervento, necessaria per operare in condizioni di sicurezza. Al momento non è possibile stabilire con certezza la durata dell’intervento: l’Amap prevede che i disagi possano protrarsi almeno fino a domani, giovedì 25 settembre.

Per restare aggiornati sulla situazione, i cittadini possono consultare il sito ufficiale dell’Amap oppure contattare i numeri: 091.279111 (risponditore automatico) e 800.915333 (numero verde attivo esclusivamente da telefono fisso).

di redazione

