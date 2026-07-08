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Cerda festeggia i suoi campioni: Daniele Interbartolo sul podio e Mattia Cicero vicecampione italiano di biliardo

di redazione #Cerda #himeraweb.it #Sicilia

Il biliardo italiano parla anche cerdese. Due giovani atleti di Cerda si sono distinti ai Campionati Italiani di Biliardo, conquistando risultati di assoluto prestigio e portando in alto il nome del paese.

A celebrare il loro successo è stato il sindaco Salvo Geraci, che ha espresso, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, le congratulazioni a Daniele Interbartolo e Mattia Cicero per gli importanti traguardi raggiunti.

Daniele Interbartolo ha conquistato un brillante terzo posto nella Categoria Master, confermandosi tra i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale. Mattia Cicero, invece, ha ottenuto il titolo di vicecampione italiano di Prima Categoria, risultato che gli è valso anche la promozione alla prestigiosa Categoria Master.

Due successi che rappresentano il coronamento di un percorso fatto di impegno, sacrificio e costanza negli allenamenti. Traguardi che, oltre a premiare il valore dei due atleti, diventano motivo di orgoglio per l’intera comunità cerdese.

«Questi prestigiosi risultati sono il frutto di talento, dedizione, sacrificio e tante ore di allenamento», ha sottolineato il sindaco Geraci, evidenziando come l’impegno e la passione possano trasformarsi in grandi soddisfazioni sportive.

L’augurio dell’Amministrazione è che Daniele Interbartolo e Mattia Cicero possano continuare il loro percorso con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione, regalando ancora importanti successi e contribuendo a dare lustro a Cerda nel panorama del biliardo nazionale.

di redazione

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