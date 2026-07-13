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Cerda, viaggiavano in treno con sacchi pieni di rame e materiale ferroso: tre denunciati per ricettazione

di redazione #Cerda #Cronaca #himeraweb.it #Sicilia

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l’accusa di ricettazione dopo essere state sorprese a viaggiare su un treno regionale diretto a Palermo con quattro sacchi contenenti materiale ferroso e cavi di rame.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. A far scattare i controlli è stato il capotreno del convoglio, che ha segnalato alla Sala Operativa della Polizia Ferroviaria la presenza di tre passeggeri saliti alla stazione di Cerda con bagagli ritenuti insoliti per peso e contenuto.

Sul treno si trovava anche un agente della Polizia Ferroviaria libero dal servizio. Informato della segnalazione, il poliziotto ha monitorato i movimenti dei tre viaggiatori fino all’arrivo alla stazione di Palermo Centrale, dove gli stessi si sono allontanati imboccando le strade adiacenti allo scalo ferroviario.

A quel punto sono intervenuti gli agenti della Polfer, nel frattempo giunti sul posto, con il supporto del personale di Fs Security. I tre uomini sono stati fermati e sottoposti a controllo.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, i tre – due cittadini italiani e un cittadino albanese, tutti con precedenti di polizia anche per reati analoghi – trasportavano quattro sacchi contenenti materiale ferroso, tra cui diversi cavi di rame di varia sezione e lunghezza. Non avrebbero fornito una spiegazione ritenuta plausibile sulla provenienza del materiale.

Al termine degli accertamenti, il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre i tre sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

Come previsto dall’ordinamento, le accuse sono attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria e la responsabilità penale degli indagati potrà essere accertata solo con un’eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

di redazione

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