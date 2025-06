Ci ha lasciati Nino Abbruscato: il ricordo della “Società del Carnovale”

Dopo la triste notizia giunta ieri che ha profondamente colpito l’intera comunità, laha diffuso un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Antonino Abbruscato , affettuosamente conosciuto come “Mastru Ninu”. Decano dei carristi termitani, Abbruscato è stato per decenni una figura centrale nella tradizione del Carnevale di Termini Imerese, contribuendo con passione e maestria alla realizzazione di carri allegorici che hanno fatto la storia della manifestazione.