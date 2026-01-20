Ciclone Harry: anche Trabia firma l’ordinanza di chiusura per mercoledì 21 gennaio

Il ciclone Harry continua a interessare la fascia tirrenica della Sicilia, portando diversi Comuni ad adottare misure preventive a tutela della sicurezza dei cittadini. Dopo Cefalù e Collesano, anche il Comune di Trabia ha disposto un’ordinanza di chiusura per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026.

Il provvedimento è stato adottato in seguito all’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale, che segnala il perdurare di condizioni meteo avverse e colloca il territorio comunale in livello di allerta ARANCIONE, a partire dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 24:00 di domani.

In via precauzionale, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché del cimitero, dei parchi pubblici, delle aree gioco e degli impianti sportivi comunali.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a prestare la massima attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali diramati nelle prossime ore.

La situazione resta costantemente monitorata, in coordinamento con la Protezione Civile, mentre si rinnova l’appello al senso di responsabilità dei cittadini fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.