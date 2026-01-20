Ciclone Harry: Cefalù e Collesano firmano le ordinanze di chiusura per mercoledì 21 gennaio

Il ciclone Harry continua a far sentire i suoi effetti sulla Sicilia settentrionale, spingendo diversi Comuni ad adottare misure straordinarie a tutela della pubblica incolumità. Tra questi, Cefalù e Collesano, che hanno emanato ordinanze di chiusura in vista della giornata di mercoledì 21 gennaio 2026.

Cefalù: scuole chiuse e stop a parchi, cimitero e impianti sportivi

Con un avviso ufficiale di Protezione Civile, il Sindaco di Cefalù Daniele Tumminello ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, per l’intera giornata di mercoledì 21 gennaio.

Il provvedimento fa seguito all’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale, che conferma per il territorio comunale ricadente in zona B il livello di allerta ARANCIONE dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 24:00 di domani, a causa del perdurare di condizioni meteo avverse.

Oltre alle scuole, resteranno chiusi anche il Parco della Rocca, la Villetta Comunale, il Cimitero e tutti gli impianti sportivi comunali. L’amministrazione invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti e di uscire solo in caso di reale necessità.

Collesano: ordinanza per scuole, cimitero e aree pubbliche

Analoga decisione è stata adottata anche dal Comune di Collesano, dove il Sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura in considerazione del nuovo bollettino della Protezione Civile, che classifica il territorio comunale in zona ARANCIONE dalle ore 16 di oggi fino alle 24 di domani, 21 gennaio 2026.

Nel dettaglio, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, il cimitero, i parchi gioco, gli impianti sportivi e i ruderi del castello. Anche in questo caso, l’amministrazione comunale invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a mantenere un comportamento improntato alla massima attenzione.

Appello alla prudenza

Entrambi i Comuni seguono con attenzione l’evolversi della situazione meteorologica legata al ciclone Harry, raccomandando alla popolazione di attenersi alle indicazioni ufficiali e di seguire eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.