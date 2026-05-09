Collesano capitale dei motori: torna la magia della 110ª Targa Florio

Non è solo una gara, ma un rito collettivo che attraversa il tempo e accende la passione di un intero territorio. Dal 14 al 16 maggio 2026, Collesano si prepara a diventare il cuore pulsante della Targa Florio, giunta alla sua 110ª edizione.

Tra le strade e i paesaggi delle Madonie, il rombo dei motori tornerà a riecheggiare con la prova speciale “La Montedoro”, uno dei tratti più suggestivi e amati dagli appassionati. Un appuntamento che non è soltanto sport, ma memoria viva: la Targa Florio rappresenta infatti una delle competizioni automobilistiche più antiche e iconiche al mondo, simbolo dell’identità siciliana.

Il programma

Il programma prevede momenti di grande richiamo. Oltre alla prova speciale, Collesano ospiterà il parco assistenza e il parco chiuso in Piazza Mercato, mentre il riordino e la partenza delle vetture del “Targa Florio Historic Rally” si svolgeranno lungo Corso Vittorio Emanuele. Grande attesa anche per la cerimonia di premiazione della Targa Florio CIAR Sparco, in programma sabato 16 maggio alle ore 14:30 in Piazza Duomo.

Non solo motori

Venerdì 15 maggio alle ore 20:00, presso il Museo Targa Florio, si terrà “Una notte al museo”, evento conviviale organizzato dall’associazione Sicilia Racing, pensato per celebrare la storia e il fascino intramontabile della corsa.

L’intera comunità si mobilita per accogliere piloti e visitatori. Fondamentale il contributo di ACI Sport, dell’Associazione Sicilia Racing, dei volontari, della Consulta Giovanile, dei gruppi di Protezione Civile e delle forze dell’ordine, insieme agli uffici comunali e a tutte le realtà locali coinvolte nell’organizzazione.

Perché la Targa Florio non si organizza soltanto.

La Targa Florio si ama. E Collesano la ama da sempre.

L’invito dell’amministrazione è chiaro: partecipare, vivere e condividere un evento che va oltre la competizione. Perché quando la Targa Florio passa da Collesano, non si tratta solo di assistere a una gara: è il mondo dei motori che si ferma, per lasciarsi travolgere da una leggenda che continua a correre nel cuore della Sicilia.