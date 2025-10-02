Notizie
Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti
Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo
Termini Imerese, gran finale de Le Vie dei Tesori: studenti protagonisti nelle visite teatralizzate alla Consolazione e al Grand Hotel
Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”
Maltempo: Tragedia sfiorata sulla Palermo-Messina, auto dei carabinieri si ribalta in autostrada
Corteo di solidarietà a Termini Imerese, i giovani si mobilitano per la Palestina
“Borghi d’Italia” racconta Termini Imerese tra storia, fede e archeologia
“Papà a ore”: a Palermo debutta la versione teatrale liberamente ispirata a Mrs. Doubtfire
Sparatoria durante la processione di Sferracavallo, spunta un secondo ferito
A Termini Imerese una casa di speranza: la storia di un ritorno e di una comunità che sa ancora donare
Ven. Ott 3rd, 2025

Cronaca Notizie del Giorno

Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #palermo #Sicilia

I carabinieri sono intervenuti allo Zen dopo la segnalazione di alcuni spari. Nel mirino un’abitazione di via Emilio Salgari. L’episodio si inserisce in un clima già teso: negli ultimi mesi, infatti, polizia e militari sono stati più volte costretti a intervenire per colpi d’arma da fuoco esplosi contro abitazioni private e attività commerciali, compresi alcuni centri scommesse.

Il quartiere Zen resta inoltre al centro delle cronache per i fatti accaduti domenica notte tra Sferracavallo e la Marinella, dove ignoti hanno esploso dieci colpi di pistola contro una macelleria in via Caduti sul Lavoro. In quell’occasione una giovane è rimasta ferita di striscio.

Sull’episodio indaga la polizia, che non esclude un collegamento con la violenta rissa avvenuta poche ore prima in una panineria di Sferracavallo, durante i festeggiamenti per i santi Cosma e Damiano.

di redazione

Related Post

Cronaca Palermo Termini Imerese

Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti

redazione Ott 2, 2025
Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, gran finale de Le Vie dei Tesori: studenti protagonisti nelle visite teatralizzate alla Consolazione e al Grand Hotel

redazione Ott 2, 2025
Cultura Notizie del Giorno Palermo

Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

redazione Ott 1, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Palermo Termini Imerese

Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti

Cronaca Notizie del Giorno

Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, gran finale de Le Vie dei Tesori: studenti protagonisti nelle visite teatralizzate alla Consolazione e al Grand Hotel

Cultura Notizie del Giorno Palermo

Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1