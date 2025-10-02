Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo

I carabinieri sono intervenuti allo Zen dopo la segnalazione di alcuni spari. Nel mirino un’abitazione di via Emilio Salgari. L’episodio si inserisce in un clima già teso: negli ultimi mesi, infatti, polizia e militari sono stati più volte costretti a intervenire per colpi d’arma da fuoco esplosi contro abitazioni private e attività commerciali, compresi alcuni centri scommesse.

Il quartiere Zen resta inoltre al centro delle cronache per i fatti accaduti domenica notte tra Sferracavallo e la Marinella, dove ignoti hanno esploso dieci colpi di pistola contro una macelleria in via Caduti sul Lavoro. In quell’occasione una giovane è rimasta ferita di striscio.

Sull’episodio indaga la polizia, che non esclude un collegamento con la violenta rissa avvenuta poche ore prima in una panineria di Sferracavallo, durante i festeggiamenti per i santi Cosma e Damiano.