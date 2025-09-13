Comitato ‘Ntinna a Mare: “Profondo dolore per la scomparsa di Nino Giuca”

A poche ore dall’inizio dell’ “ ‘Ntinna a Mare”, la città di Termini Imerese è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Nino Giuca, concittadino stimato e molto amato. Il Comitato organizzatore, in un comunicato ufficiale, ha espresso cordoglio per la perdita e ha spiegato i motivi burocratici che hanno impedito la sospensione dell’evento, pur sottolineando la partecipazione al lutto cittadino.

Il comunicato

Siamo profondamente dispiaciuti per la perdita del nostro caro concittadino Nino Giuca.

La tragica notizia ci è giunta a meno di un’ora dall’inizio dell’evento “Antinna a Mare”, lasciandoci sgomenti e addolorati.

Vogliamo chiarire che la mancata sospensione dell’evento non è stata una scelta di cuore, ma una necessità imposta da motivi burocratici e autorizzativi che non consentivano lo spostamento della data.

Abbiamo lavorato a lungo per organizzare questa manifestazione, coinvolgendo molte persone e sostenitori che hanno contribuito anche economicamente. Annullare tutto all’ultimo momento avrebbe comportato conseguenze insostenibili.

Tuttavia, nel pieno rispetto del dolore che ha colpito tutta la comunità, abbiamo osservato un minuto di silenzio e ci siamo uniti in preghiera affinché Nino possa riposare in pace.

Lunedì ci stringeremo con tutto il cuore al lutto cittadino, partecipando al dolore dei familiari e della comunità intera.

Viva Maria Immacolata

Il Comitato Antinna a Mare