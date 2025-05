Confraternita Maria SS. Della Neve: eletto il nuovo direttivo

Eletto il nuovo direttivo della Confraternita Maria SS. Della neve.

Domenica 18 Maggio 2025, si sono svolte presso la propria sede, le elezioni per il rinnovo della Gestione della Confraternita Maria SS. della Neve, Termini Imerese presiedute dal Consigliere Diocesano Delegato Filippo Vallelunga e dal Consigliere Diocesano Antonino Nisi Fultrato.

Le elezioni si sono svolte con le modalità dell’articolo 17 del Regolamento dello Statuto per le Confraternite Laicali.

Il nuovo direttivo

Dall’esito dello spoglio risultano eletti:

SUPERIORE

Angelo Filippone

1°CONGIUNTO

Michele Russo

2° CONGIUNTO

Antonino Sansone

Cenni storici sulla confraternita

La storia della devozione a Maria SS. della Neve a Termini Imerese risale al 1778, con la nascita della sua confraternita.

Una devozione che non si è mai affievolita, ma al contrario è cresciuta nel tempo.

Le sue origini risalgono al 1624 e con questo è una delle tradizioni più antiche, se non la più antica di Termini Imerese perché per volere dei giurati e per forte impegno popolare la città si votò a Maria ancor prima che la chiesa cattolica, l’otto dicembre del 1854, ne proclamasse il dogma.

In quella stessa occasione, un’immagine in cartapesta della Madonna della Neve venne portata in processione notturna per le vie della città, mentre i fedeli intonavano inni e preghiere.

L’immagine in cartapesta risalente al XIII sec. è ancora oggi custodita nella chiesa di San Francesco Saverio.

Il 15 luglio del 1859 fu realizzato il simulacro in tela e gesso che sostituì quello in cartapesta, il quale, dopo accurato restauro nel 2005, è stato riportato agli antichi splendori ed a tutt’oggi è il simulacro con il quale è venerata l’ Immacolata della confraternita Madonna della Neve.

La processione notturna, comunemente denominata ‘A nuttata ‘ra Maronna è da sempre un momento emozionante per i fedeli che accompagnano l’Immacolata per le vie della città.