Dom. Feb 8th, 2026

Cronaca

Controlli a Buonfornello: in auto con la droga, scatta l’arresto di un 51enne

Carabinieri Cefalù

Un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, con il supporto dei militari delle Stazioni di Campofelice di Roccella e Gratteri, si è conclusa con l’arresto di un 51enne di Cefalù, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato in località Buonfornello, nell’ambito di un servizio coordinato di vigilanza, durante il quale era stato allestito un posto di controllo lungo la viabilità. Fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, l’uomo ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, circostanza che ha insospettito i militari e li ha spinti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosti sotto la felpa indossata dall’indagato, circa 100 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana e 1 grammo di eroina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga e una stanza predisposta come serra indoor, al momento priva di piante.

L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per il 51enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



