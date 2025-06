Controlli a Termini Imerese: tre giovani sorpresi alla guida senza patente, uno trovato con droga

Per la seconda volta in due anni sono stati colti alla guida di uno scooter senza aver mai ottenuto la patente.

Tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 29 anni, sono stati denunciati dai carabinieri a Termini Imerese nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, condotto dal Nucleo radiomobile con il supporto delle stazioni di Aliminusa e Montemaggiore Belsito.

Durante le attività, sempre a Termini Imerese, i militari hanno deferito in stato di libertà un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di arma impropria e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto a un controllo, è stato trovato in possesso di un bastone telescopico lungo 75 centimetri e di circa 40 grammi di hashish già suddivisi in dosi, occultati all’interno del vano portaoggetti della propria autovettura.

Complessivamente, i carabinieri hanno identificato 107 persone e controllato 43 veicoli, elevando 12 sanzioni per violazioni al Codice della strada per un totale di circa 8.000 euro. Sono stati inoltre sequestrati tre veicoli per mancata copertura assicurativa e due persone sono state segnalate alla Prefettura di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Le operazioni si inseriscono nell’attività di prevenzione e contrasto alle violazioni che incidono sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme di legge, proseguendo l’azione di controllo capillare sul territorio da parte dell’Arma dei carabinieri.