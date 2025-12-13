Controllo psicologico e prostituzione a Termini Imerese: arrestato l’uomo che ‘vendeva’ la compagna per 100 euro

Era il continuo via vai di uomini in una casa tranquilla nel cuore di Termini Imerese che ha attirato l’attenzione di un vicino, curioso e preoccupato. Gli strani ingressi e uscite, che si susseguivano con una frequenza sospetta, hanno sollevato il campanello d’allarme, dando il via a una lunga indagine che ha portato all‘arresto di un uomo di 57 anni, accusato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

L’inchiesta

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, ha preso piede a partire da quella segnalazione, che ha convinto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile a monitorare la situazione. Da agosto a settembre, gli investigatori hanno iniziato a osservare con attenzione il comportamento dell’uomo, utilizzando intercettazioni telefoniche che hanno rivelato dettagli inquietanti sul suo ruolo nella rete di prostituzione che gestiva.

L’uomo, sfruttando la fragilità psicologica della sua compagna, aveva organizzato una vera e propria “attività” di prostituzione, pubblicando annunci online nei quali specificava le tariffe per gli incontri, che arrivavano fino a 100 euro a sessione, anche a domicilio. La sua condizione imprescindibile, però, non era solo che la sua convivente si prostituisse: l’uomo imponeva la sua partecipazione diretta agli incontri, sia come osservatore che come protagonista, facendosi parte attiva nel controllo della situazione.

In sostanza, il suo obiettivo non era solo guadagnare dai clienti, ma anche riaffermare, con ogni incontro, un dominio totale sulla sua compagna. Il suo controllo non si limitava alle trattative economiche, ma si estendeva alla gestione di ogni aspetto dell’incontro, dalla durata alla presenza durante l’atto sessuale. Non c’era spazio per la libertà della donna, che veniva costantemente manipolata e sfruttata.

Il caso è emerso in tutta la sua gravità grazie alle indagini condotte dai carabinieri, che hanno raccolto prove incontrovertibili del coinvolgimento dell’uomo nella gestione sistematica di questi incontri a pagamento. La sua compagna, apparentemente vittima di un gioco di potere che si intrecciava con la coercizione psicologica, ha vissuto in uno stato di costante sottomissione, prigioniera di un abisso emotivo e fisico.

Nel dettaglio, l’indagine ha messo in luce anche la precisione e la struttura con cui l’uomo organizzava il suo “lavoro”, utilizzando la rete per raccogliere clienti e definire, in modo dettagliato, ogni aspetto degli incontri, dai costi alle modalità. I carabinieri hanno sottolineato che questa operazione, oltre a portare all’arresto dell’indagato, è un messaggio forte contro lo sfruttamento delle persone vulnerabili e la violenza sessuale.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, facendo seguito alla testimonianza della vittima e alle prove raccolte dai carabinieri. Le forze dell’ordine, in una nota ufficiale, hanno ribadito l’importanza di contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili della società, come le donne vittime di violenza e coercizione.

Questo caso rappresenta l’ennesima conferma dell’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro l’abuso e la violenza, e un invito a restare vigili di fronte a qualsiasi segno di sfruttamento o manipolazione, che, troppo spesso, si nascondono dietro le mura di casa.