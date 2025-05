Coppa Italia, Milan in svantaggio, in corso la finale Milan-Bologna: 0-1.

È arrivato il giorno della finale di Coppa Italia 2024/2025. Alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma il Milan e il Bologna sono scese in campo nell’atto finale della competizione, dopo aver eliminato rispettivamente l’Inter e l’Empoli nelle semifinali. Gli uomini di Conceiçao puntano a vincere il secondo trofeo stagionale, dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, mentre quelli di Italiano vanno a caccia di un successo storico dopo la qualificazione in Champions League ottenuta la passata stagione. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla prossima Europa League.

Primo tempo 0-0

38′ cartellino giallo Tomori F. ( Milan )

43′ cartellino giallo Furguson L. ( Bologna )

45+2′ cartellino giallo Pulisic C. ( Milan

Secondo tempo 0-1

53′ Ndoye G. ( Bologna )

57′ cartellino giallo Fabbian G. ( Bologna )

62′ 3 sostituzioni milan