Corteo di solidarietà a Termini Imerese, i giovani si mobilitano per la Palestina

Le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di Termini Imerese hanno promosso per lunedì 6 ottobre un corteo di solidarietà con il popolo palestinese. L’iniziativa, sostenuta dalla Consulta Giovanile locale, prenderà il via alle ore 9:00 da Piazza Sant’Antonio e si concluderà in Piazza Duomo, dove sono previsti interventi finali.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, nel rispetto di quanto concordato con i giovani organizzatori: l’unico simbolo ammesso sarà la bandiera della Palestina.

Al termine della manifestazione, la Consulta Giovanile presenterà all’Amministrazione comunale la proposta di delibera per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Comune di Termini Imerese, segnando un passo concreto della comunità giovanile verso l’impegno civico e internazionale.

L’invito è quindi rivolto a tutti i cittadini che vogliono unirsi al corteo e sostenere la causa, partecipando a un momento di solidarietà e riflessione.