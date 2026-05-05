Cosimo Cristina, il caso che non si è mai chiuso: 66 anni dopo, il 5 maggio resta una ferita aperta

Il giovane giornalista di Termini Imerese fu trovato morto nel 1960. Archiviato come suicidio, oggi è considerato una delle prime vittime della mafia tra i cronisti italiani. Ma la verità giudiziaria non è mai cambiata.

Aveva 25 anni, una penna scomoda e una curiosità che lo portava dove altri preferivano non guardare. Il 5 maggio 1960 il corpo di Cosimo Cristina veniva trovato sui binari della linea ferroviaria, all’interno della galleria Fossola. La versione ufficiale fu immediata: suicidio.

Sessantasei anni dopo, quella conclusione continua a lasciare aperti interrogativi profondi, mentre la memoria collettiva ha ormai riscritto quella storia in modo diverso.

La scomparsa e il ritrovamento

Cosimo Cristina, nato a Termini Imerese nel 1935, era già inserito nel mondo del giornalismo nazionale. Collaborava con agenzie e quotidiani importanti e, nel 1959, aveva fondato un proprio periodico, Prospettive Siciliane.

Il 3 maggio 1960 si allontanò da casa senza farvi ritorno. Due giorni dopo, il ritrovamento del corpo nella galleria ferroviaria. Un caso che venne archiviato rapidamente come gesto volontario.

Tuttavia, fin dalle prime ore successive alla scoperta, non mancarono dubbi e perplessità. Alcuni elementi legati alle condizioni del corpo e alla dinamica dei fatti apparvero poco compatibili con l’ipotesi del suicidio.

Le inchieste e i dubbi mai dissipati

Negli anni successivi, il caso venne più volte riesaminato, senza però arrivare a una verità giudiziaria alternativa. Già negli anni ’60 emersero ipotesi che mettevano in discussione la versione ufficiale, suggerendo la possibilità di un omicidio mascherato.

A distanza di decenni, nuove ricostruzioni giornalistiche e approfondimenti indipendenti hanno evidenziato incongruenze nelle indagini iniziali e possibili depistaggi. Elementi che hanno contribuito a consolidare una convinzione sempre più diffusa: Cosimo Cristina potrebbe essere stato ucciso.

Il giornalista e le sue inchieste

Al centro di questa rilettura c’è il lavoro svolto dal giovane cronista. Cristina si occupava di fatti di cronaca e, in particolare, di dinamiche legate alla criminalità organizzata nel territorio delle Madonie.

Un’attività rischiosa, in un contesto storico in cui parlare apertamente di mafia significava esporsi in prima persona, spesso senza alcuna tutela.

Proprio questo aspetto ha portato, negli anni, a considerare il suo caso come uno dei primi episodi di violenza mafiosa nei confronti di un giornalista.

Tra memoria e verità ufficiale

Oggi Cosimo Cristina è ricordato come una figura simbolica del giornalismo d’inchiesta in Sicilia. Per molti, rappresenta il primo giornalista ucciso dalla mafia.

Eppure, nonostante il mutato quadro interpretativo, la verità giudiziaria non è mai stata formalmente rivista. Nei registri ufficiali dello Stato italiano, la sua morte resta classificata come suicidio.

Un divario netto tra giustizia formale e memoria storica.

Un anniversario che interroga il presente

A distanza di oltre sei decenni, il 5 maggio continua a rappresentare una data carica di significato. Non solo per il ricordo di una giovane vita spezzata, ma anche per ciò che quella vicenda continua a rappresentare.

Il caso Cristina solleva interrogativi ancora attuali sul rapporto tra informazione, potere e verità. E ricorda quanto possa essere fragile, e al tempo stesso fondamentale, il ruolo del giornalismo in contesti complessi.

Oggi, a Termini Imerese e non solo, il nome di Cosimo Cristina torna ogni anno. Non più come una semplice voce d’archivio, ma come simbolo di una storia che chiede ancora risposte.