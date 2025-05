Cresce la tensione allo Zen: molteplici incendi e saccheggiamenti nelle ultime 24 ore

Cresce la tensione nel quartiere Zen di Palermo, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati molteplici incendi e saccheggiamenti ai danni di attività commerciali.

I fatti

Gli episodi, avvenuti nelle ultime 24 ore, hanno interessato in un primo luogo un centro scommesse in via Ignazio Mormino, dove un incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Quest’ultimi intervenuti successivamente anche in via Adamo Smith per una vettura in fiamme.

Infine, una macelleria in via Gino Zappa è stata saccheggiata e poi incendiata.

Sul luoho sono intervenuti i vigili del fuoco che in un clima molto teso hanno spento le fiamme. I carabinieri stanno indagando per stabilire se ci siano legami con i ripetuti incendi delle ultime settimane e i colpi d’arma da fuoco contro saracinesche e negozi.

Gli episodi sarebbero avvenuti tutti in seguito agli arresti nel mondo della droga e delle scommesse.