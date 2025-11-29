Notizie
Storie di speranza Termini Imerese

Da ex operaio Fiat ad imprenditore: la storia di speranza di Filippo Costanza

di redazione #himeraweb.it #Sicilia #Storie di speranza #termini imerese #Trabia

Riceviamo e pubblichiamo dall’amica Marzia Genovese, la storia di speranza di un ex operaio, Filippo Costanza che con coraggio e determinazione è diventato oggi un imprenitore di successo.

Non lasciarsi abbattere difronte le avversità

Questa è la storia di un operaio che decide di aprire un’attività. È un racconto di trasformazione, come quella di Filippo Costanza che, dopo la perdita del posto di lavoro allo stabilimento Fiat di Termini Imerese, avvia e fonda l’attività commerciale M.C. La Fonte del Risparmio a Trabia e Termini Imerese.

“Non sapevo nulla di questo settore, ma ho deciso di rischiare -spiega l’uomo -. Ho aperto il negozio senza esperienza, ma con il tempo mi sono appassionato e ho investito anima e corpo nell’attività.”

Il primo punto vendita nasce a Trabia e, a distanza di dieci anni, si estende con il secondo punto vendita a Termini Imerese, trasformando la sua vita e rendendolo un imprenditore di successo. Il suo percorso dimostra che è possibile costruire una vita professionale ricca di significato: il suo ingegno e la sua capacità di innovazione lo portano a creare un’azienda e a trasformarla in un successo imprenditoriale duraturo.

Con un team di 18 dipendenti, Filippo Costanza continua oggi a investire nelle attività con grande determinazione.

“Abbiamo costruito tutto con sacrificio e onestà, partendo da zero e lavorando nel rispetto dei clienti – conclude – e vogliamo continuare a offrire un servizio di qualità nel rispetto di tutti.”

Dalla vita e dai percorsi di queste belle realtà e dei grandi imprenditori, abbiamo imparato che il successo non è niente se non viene condiviso, e che le proprie radici e la famiglia sono una fonte inesauribile di forza.

Abbiamo capito che l’ispirazione resta vuota se non è supportata da determinazione, impegno e instancabile lavoro. Abbiamo visto come l’attenzione ai dettagli porti a fare grandi cose e a ottenere i migliori risultati, con un po’ di sana follia, di creatività visionaria e di coraggio nell’avere un approccio diverso, non convenzionale.

Abbiamo compreso quanto sia necessario comunicare bene, mettendoci la faccia con orgoglio, carisma, generosità e umiltà, ma anche con trasparenza e onestà, perché le imprese vincenti sono lo specchio degli imprenditori che le hanno create.

E infine, ma non per ultimo, abbiamo avuto un’ulteriore prova di quanto sia indispensabile circondarsi di persone che credono nei sogni e decidono di sposarne i valori per raggiungerli.

Testo di Marzia Genovese

