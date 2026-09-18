Da Termini Imerese al cuore del Palermo FC: la Scuola Calcio Torracchio entra nella famiglia rosanero

L’ASD Sport Center Torracchio è ufficialmente tra le Scuole Calcio del Palermo FC per la stagione 2026/2027. Un traguardo che rafforza il ruolo della realtà termitana nella formazione dei giovani del territorio

Un sogno costruito giorno dopo giorno, tra allenamenti, sacrifici, palloni, famiglie e soprattutto tanti bambini che hanno imparato a vivere il calcio come esperienza di crescita prima ancora che come competizione. Oggi quel sogno compie un passo importante: la A.S.D. Sport Center Torracchio – Scuola Calcio entra ufficialmente nella famiglia del Palermo FC per la stagione sportiva 2026/2027.

Un traguardo significativo non soltanto per la società, ma per l’intero movimento calcistico giovanile di Termini Imerese e del comprensorio, dove le realtà sportive rappresentano da anni uno degli spazi principali attraverso cui bambini e ragazzi possono avvicinarsi allo sport, socializzare e coltivare le proprie aspirazioni.

L’ingresso del Torracchio nel circuito rosanero è stato ufficializzato dallo stesso Palermo FC, che per la nuova stagione ha inserito la società termitana tra le 18 Scuole Calcio Ufficiali coordinate e supervisionate dal Settore Giovanile del club.

Un riconoscimento che arriva dopo anni di lavoro sul territorio e che porta Termini Imerese all’interno di una rete che comprende diverse realtà siciliane, oltre alla nuova presenza dell’ASD Calcio Lamezia, prima società fuori dalla Sicilia a entrare nel progetto. Tra le altre affiliate figurano anche società del territorio palermitano e delle Madonie, come Città di Carini, Giovanile Collesano, Polisportiva Real Sport Cefalù e Città di Monreale.

Una realtà radicata nel territorio

Quello del Torracchio non è un percorso nato oggi. L’ASD Sport Center Torracchio risulta iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche dal 2014 e opera nel settore del calcio, comprendendo attività a 5, 7, 8 e 11. I dati del Registro CONI aggiornati al 25 agosto 2026 riportano 164 tesserati praticanti, un numero che restituisce concretamente la dimensione raggiunta dalla realtà sportiva.

Numeri raccontano anche l’importanza che una scuola calcio può assumere all’interno di una comunità. Non soltanto un luogo dove imparare a calciare un pallone, ma uno spazio nel quale bambini e ragazzi crescono insieme, imparano il rispetto delle regole, la collaborazione, il confronto con gli altri e il valore dell’impegno.

È una funzione particolarmente importante in una città come Termini Imerese, dove il calcio ha una presenza storica e dove il movimento sportivo coinvolge diverse associazioni e discipline. Lo stesso Comune, nel proprio elenco delle realtà sportive presenti sul territorio, censisce numerose società dedicate al calcio e al calcio a 5.

In questo contesto, la crescita del Torracchio e oggi l’ingresso nella rete ufficiale del Palermo FC rappresentano un ulteriore tassello per il movimento giovanile locale.

Non solo il nome del Palermo: formazione e metodologia

L’affiliazione, come sottolinea la società termitana nel comunicato, non viene vissuta come un semplice riconoscimento formale.

Il progetto delle Scuole Calcio Ufficiali Palermo FC punta infatti a creare una collaborazione strutturata tra il club rosanero e le società del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto nei rispettivi settori giovanili e condividere metodologie e buone pratiche.

Per il Torracchio questo significa poter contare, nel corso della stagione, sul confronto con il Settore Giovanile del Palermo attraverso incontri periodici e attività di supporto, oltre alla possibilità per i giovani tesserati di vivere esperienze legate al mondo rosanero.

I ragazzi delle società affiliate potranno inoltre indossare l’abbigliamento ufficiale contraddistinto dai colori rosa e nero e, nel corso della stagione, le Scuole Calcio Ufficiali saranno ospiti del Palermo FC in occasione di alcune partite casalinghe al Renzo Barbera.

Un rapporto, dunque, che mette al centro la formazione e che può creare un ponte tra la dimensione locale della scuola calcio e quella professionistica del club.

“Anni di lavoro silenzioso”

A raccontare l’emozione per il nuovo percorso è Gaetano Conti Guglia, responsabile della Scuola Calcio Torracchio.

«Questo è il frutto di anni di lavoro silenzioso, fatto di campi, pioggia, sacrifici e tanti sorrisi dei nostri bambini».

Parole che restituiscono il senso di un risultato che non nasce per caso, ma è il frutto di un percorso costruito nel tempo.

«Entrare nella famiglia rosanero è un onore e una responsabilità. Lo facciamo con umiltà, con la voglia di crescere e di offrire ai nostri ragazzi un’opportunità in più per sognare in grande».

Ed è proprio il concetto di opportunità a rappresentare uno degli aspetti più importanti dell’affiliazione. Una scuola calcio non può promettere a ogni bambino di diventare un calciatore professionista, ma può offrirgli strumenti, esperienze e un ambiente nel quale sviluppare le proprie capacità.

Il Palermo FC, del resto, ha progressivamente strutturato il proprio progetto di scuole calcio ufficiali proprio con l’obiettivo di rafforzare il lavoro sui settori giovanili e valorizzare i talenti locali. Nelle precedenti stagioni il club ha inoltre previsto la possibilità di individuare, tra gli atleti delle società affiliate, i profili ritenuti più meritevoli per un eventuale inserimento nelle proprie formazioni giovanili.

Termini Imerese guarda al futuro dei suoi ragazzi

Per il Torracchio, però, entrare nella famiglia rosanero non significa perdere la propria identità.

Al contrario, la società ribadisce la volontà di mantenere salde le proprie radici a Termini Imerese, continuando a mettere al centro quei valori che hanno accompagnato il percorso della scuola calcio: rispetto, educazione, inclusione e divertimento, prima ancora del risultato sportivo.

È questo forse il passaggio più importante di un’affiliazione che va oltre il semplice rapporto tra due società sportive.

Perché dietro ogni allenamento ci sono bambini che imparano a stare insieme, genitori che accompagnano i propri figli al campo, istruttori che investono tempo e competenze e una comunità che attraverso lo sport costruisce relazioni.

E in un territorio che comprende Termini Imerese e il suo comprensorio, poter contare su realtà giovanili strutturate significa anche contribuire a creare occasioni di sport e formazione vicino casa, dando ai più piccoli la possibilità di coltivare una passione senza dover necessariamente guardare altrove.

Open day e nuove opportunità per i giovani

Il nuovo percorso è appena iniziato. Nei prossimi mesi lo Sport Center Torracchio annuncia open day, stage tecnici e momenti di presentazione del progetto, rivolti a famiglie, giovani atleti e appassionati.

Intanto sono già aperte le iscrizioni per la nuova stagione sportiva.

Per informazioni è possibile contattare Gaetano Conti Guglia al 339 4823063.

Da Termini Imerese al Renzo Barbera, dunque, il pallone continua a viaggiare. Questa volta con un nuovo filo rosanero a unire due dimensioni diverse dello stesso sogno: quello dei grandi e quello, ancora più prezioso, dei bambini che stanno iniziando a sognare.