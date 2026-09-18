Da Trabia a X Factor: Manuel Gargano conquista quattro sì e porta la sua voce siciliana ai Bootcamp

Il diciannovenne di Trabia ha emozionato il pubblico con “Se t’innamori muori” di Noemi. Irama: “Hai una bellissima voce”. Manuel sogna di essere compreso attraverso la sua musica

Da Trabia al palco di X Factor. È questo il viaggio che ha appena iniziato Manuel Gargano, 19 anni, protagonista della seconda puntata delle Auditions di X Factor 2026. Una voce graffiante, una forte sensibilità musicale e il desiderio di trasformare una passione in un vero percorso artistico gli hanno permesso di conquistare quattro sì e di accedere così alla fase dei Bootcamp.

La sua esibizione è andata in scena nella seconda serata di Auditions dell’edizione 2026, condotta da Giorgia, con Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi al tavolo della giuria. Il diciannovenne siciliano ha scelto di portare sul palco “Se t’innamori muori” di Noemi, brano presentato dalla cantante al Festival di Sanremo 2025 e scritto da Mahmood, Blanco e Michelangelo.

Una scelta tutt’altro che casuale. Manuel ha spiegato di sentirsi particolarmente vicino al significato della canzone e alla passione che racconta. E proprio quella componente emotiva è arrivata sul palco insieme a una voce che ha immediatamente attirato l’attenzione dei giudici.

Una passione nata anche in famiglia

Dietro il giovane artista di Trabia c’è una storia profondamente legata alla musica, ma anche alla quotidianità e al lavoro.

Manuel si sta concentrando soprattutto sulla musica e sulla costruzione del proprio percorso artistico. Quando necessario, però, aiuta il padre, che lavora come idraulico ed è anche lui musicista. Un legame familiare che rende ancora più significativo il rapporto del diciannovenne con le sette note.

Manuel, però, non vuole limitarsi a interpretare le canzoni degli altri. Scrive anche i propri brani, utilizzando la musica come uno spazio nel quale mettere nero su bianco ciò che sente.

«Scrivere ti rende una persona migliore e più forte», ha raccontato durante la puntata, spiegando quanto la scrittura rappresenti per lui un modo per rileggere le proprie emozioni e comprendere il percorso fatto.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che ha colpito maggiormente la giuria.

“Hai una bellissima voce”: il giudizio di Irama

Tra i quattro giudici, quello dal quale Manuel aspettava con particolare attenzione un parere era Irama, artista che il giovane siciliano apprezza e che sperava di riuscire a conquistare musicalmente.

Il responso è arrivato dopo l’esibizione ed è stato diretto: «Hai una bellissima voce».

Irama ha però evidenziato anche quanto il percorso di Manuel sia ancora all’inizio, definendolo ancora “acerbo”, ma sottolineando come questa condizione possa rappresentare allo stesso tempo un elemento positivo e un margine di crescita.

Anche Francesco Gabbani ha riconosciuto nel diciannovenne un timbro interessante, mentre Paola Iezzi ha apprezzato sia la scelta del brano sia la vocalità. Jake La Furia ha invece giocato, con ironia, sul mestiere del padre, senza però mettere in discussione la predisposizione di Manuel per la musica.

Il momento più significativo è arrivato forse proprio nel confronto con Irama, quando Manuel ha raccontato cosa spera di ottenere da questa esperienza: essere compreso attraverso la propria musica.

Una frase che racchiude bene il senso della sua partecipazione a X Factor: non soltanto cantare, ma riuscire a trasformare emozioni, pensieri e vissuto in qualcosa che possa arrivare agli altri.

Quattro sì e il passaggio ai Bootcamp

Alla fine dell’esibizione, il verdetto è unanime.

Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi dicono sì.

Manuel Gargano supera così le Auditions con il massimo dei consensi e conquista il pass per i Bootcamp, la fase successiva del programma.

Il meccanismo prevede che i concorrenti arrivati ai Bootcamp si confrontino per conquistare una delle ambite “sedie”, che rappresentano l’accesso alla squadra di uno dei giudici. Per Manuel, dunque, il percorso è appena cominciato.

E il suo passaggio non è rimasto confinato soltanto al pubblico presente davanti al palco. L’esibizione del giovane di Trabia è stata infatti ripresa anche dalla stampa e dai media specializzati, che hanno sottolineato soprattutto il suo timbro vocale e la personalità mostrata sul palco. Billboard Italia ha evidenziato proprio il timbro di Manuel e il valore della frase pronunciata sulla scrittura:

«Scrivere ti rende una persona migliore».

Da Trabia, una voce che guarda lontano

A soli 19 anni, Manuel Gargano si ritrova così dentro una delle esperienze televisive più importanti per chi sogna di costruire un futuro nella musica.

Il palco di X Factor rappresenta per lui una prima, importante tappa. Non ci sono ancora certezze su dove questo viaggio potrà portarlo, ma una cosa è già emersa con chiarezza durante la sua Audition: Manuel vuole raccontarsi attraverso la musica.

La strada verso i Live è ancora lunga e prima ci saranno i Bootcamp e le successive fasi del programma. Ma intanto, da Trabia, il suo nome è arrivato sul palco di X Factor.

E il primo verdetto è stato chiaro: quattro sì. Per Manuel Gargano, il sogno continua.