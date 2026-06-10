Da Trabia ai campionati IFBB: Nicole Battaglia realizza il sogno di una vita e conquista il podio

Ci sono sogni che nascono tra i banchi di scuola e che, anno dopo anno, continuano a crescere silenziosamente fino a diventare realtà.

È la storia di Nicole Battaglia, giovane originaria di Trabia, che domenica scorsa ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita sportiva, debuttando come atleta agonista di bodybuilding ai Campionati Siciliani e Sud Italia organizzati dalla federazione IFBB Fit Italy Show Promotion, conquistando due prestigiosi piazzamenti nella categoria Bikini: un quinto posto e un brillante terzo posto che le è valso la salita sul podio.

Un risultato che assume un valore ancora più grande considerando che si trattava della sua primissima esperienza agonistica in una delle realtà più prestigiose del bodybuilding internazionale, la IFBB, federazione che negli anni ha visto emergere alcuni dei più grandi nomi della disciplina, tra cui Arnold Schwarzenegger.

Per Nicole non è stato soltanto il giorno di una gara, ma il coronamento di un percorso iniziato molti anni fa. Una passione nata addirittura durante l’infanzia.

«La mia passione per il fitness risale a quando andavo alla scuola materna – racconta –. Ho acquistato il mio primo libro sul fitness quando in prima elementare avevo appena imparato a leggere.

Allenamento e alimentazione sono sempre stati la mia passione. Negli anni ci sono stati alti e bassi, legati agli studi, al lavoro e alle vicende personali, ma la palestra è sempre rimasta l’unica costante che riusciva a riportarmi a me stessa, facendomi stare bene sotto ogni punto di vista».

Una passione che col tempo si è trasformata in qualcosa di più grande. Nicole ha deciso di uscire dalla propria zona di comfort e inseguire quel sogno custodito nel cassetto per anni: diventare un’atleta agonista bodybuilder.

Negli ultimi mesi ha condiviso sui social ogni fase della preparazione: gli allenamenti, la disciplina quotidiana, l’attenzione all’alimentazione, i sacrifici e la determinazione necessari per arrivare pronta all’appuntamento più importante. Un racconto autentico che ha permesso a tanti di seguire da vicino il suo percorso, caratterizzato da costanza, dedizione e una straordinaria capacità di rimanere focalizzata sull’obiettivo.

Il bodybuilding, infatti, è una disciplina che richiede grande concentrazione individuale, ma Nicole sottolinea come dietro il suo successo vi sia una rete di persone che l’ha sostenuta in ogni momento.

A partire dalla famiglia. I genitori, sempre presenti, e la mamma Concetta Sunseri, che ha addirittura realizzato a mano il bikini da gara. Accanto a loro il fratello, volato dall’altra parte d’Italia per assisterla nel backstage, la migliore amica che da tredici anni la sostiene in ogni traguardo, i colleghi e i responsabili del lavoro che hanno creduto in lei sin dal primo giorno, la famiglia sportiva della palestra ASD The Factory e la sua preparatrice, Cristiana Casoni, campionessa mondiale e figura determinante nella sua crescita atletica e personale.

L’emozione del debutto: «Ero la prima a salire sul palco»

Raggiunta telefonicamente dopo la competizione, Nicole ha raccontato le emozioni vissute durante una giornata che difficilmente dimenticherà.

«Il giorno della gara è stata un’esperienza intensa sotto ogni punto di vista: fisica ed emotiva.

È il momento in cui bisogna portare sul palco il risultato di un percorso che dura anche anni e confrontarsi con atleti di altissimo livello. Però è stato bellissimo ritrovarsi nel backstage con uomini e donne che avevano condiviso lo stesso percorso e che stavano vivendo le mie stesse emozioni.

C’erano persone provenienti da tutta la Sicilia, da altre regioni del Sud Italia e anche personaggi già affermati nel mondo del bodybuilding».

Poi il dettaglio che rende ancora più speciale il suo debutto.

«Per me era la prima esperienza in assoluto e il destino ha voluto che fossi la numero uno, la prima atleta a calcare il palco.

Ero tesissima, tremavo.

Speravo di poter osservare qualche altra ragazza prima di salire per capire meglio come gestire quel momento, ma quella ragazza sono stata io. Probabilmente, per l’emozione, avrò commesso qualche piccolo errore di posing, ma considerando che era la mia prima gara e che sono stata la prima a rompere il ghiaccio, non posso che ritenermi soddisfatta. Soprattutto sono felice di aver realizzato il mio sogno».

Il messaggio ai giovani: «Vivete da protagonisti»

Un sogno trasformato in realtà grazie a mesi di sacrifici, disciplina e perseveranza. E proprio da questa esperienza Nicole vuole lanciare un messaggio a tutti coloro che inseguono un obiettivo.

«Non smettete mai di credere in voi stessi. Se avete un sogno, provateci sempre. Prendete la vita e vivetela attivamente da protagonisti, senza aspettare che sia lei a vivere voi passivamente.

Consideratevi una priorità e mettetevi al primo posto perché, comunque vada, sarà un successo».

Parole che raccontano perfettamente la filosofia con cui la giovane atleta di Trabia ha affrontato il proprio percorso. Un cammino iniziato da bambina tra libri di fitness e allenamenti, proseguito con anni di dedizione e culminato oggi con un podio che rappresenta non un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova avventura nel mondo del bodybuilding agonistico.

Perché il terzo posto conquistato sul palco IFBB rappresenta certamente un risultato prestigioso, ma il vero successo di Nicole Battaglia è aver trovato il coraggio di inseguire un sogno custodito fin dall’infanzia e trasformarlo, finalmente, in realtà.

La galleria fotografica

719217438_18431698405126591_7103685501629710366_n Immagine 1 di 5