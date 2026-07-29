Dal cuore di Termini Imerese al Venezuela: il viaggio della solidarietà degli ElBarrioKlan

Ci sono viaggi che si misurano in chilometri. E altri che si misurano in gesti, sacrifici e persone incontrate lungo il cammino.

Quello compiuto lo scorso 23 luglio dagli ElBarrioKlan appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Dopo l’appello lanciato nelle scorse settimane e raccontato anche sulle pagine di HimeraWeb, la raccolta solidale destinata alla popolazione del Venezuela si è trasformata in qualcosa di molto più grande di quanto i giovani termitani potessero immaginare.

Quella che era nata come un’iniziativa promossa insieme al dj e producer George Palmer, infatti, è diventata una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto un’intera comunità.

Alla raccolta avviata dagli stessi ragazzi, dalle loro famiglie e dall’associazione Amici di Via Navarra, si sono aggiunti cittadini, associazioni e realtà del territorio. Tra queste anche la Società del Carnevale, oltre a numerose persone che, pur non conoscendo personalmente i ragazzi, hanno deciso di affidare a loro il proprio contributo.

Una fiducia costruita con la semplicità di chi ha dimostrato, fin dal primo momento, di voler aiutare senza chiedere nulla in cambio.

La solidarietà ha superato persino i confini di Termini Imerese. Sono arrivate richieste di partecipazione anche da Palermo, tanto che i ragazzi hanno organizzato una tappa nel capoluogo per recuperare ulteriori beni donati da cittadini desiderosi di contribuire alla causa.

Poi il viaggio verso Agrigento.

Una giornata iniziata all’alba, con una sveglia prestissima e un’organizzazione resa ancora più complessa dai disagi causati dall’incendio lungo l’autostrada. Un ostacolo che avrebbe potuto scoraggiare chiunque, ma non loro.

Con il caldo soffocante di luglio, la fatica e diverse ore di viaggio sulle spalle, gli ElBarrioKlan hanno proseguito il loro percorso, sostenendo personalmente tutte le spese necessarie per la trasferta. Nessun finanziamento, nessun tornaconto. Soltanto la volontà di consegnare quanto raccolto e mantenere la promessa fatta a chi aveva deciso di credere in loro.

Una volta giunti ad Agrigento hanno incontrato il producer George Palmer, al quale sono stati affidati gli indumenti e tutti i beni raccolti. Da lì inizierà l’ultimo tratto del viaggio: quello che porterà gli aiuti fino al Venezuela, raggiungendo famiglie che stanno vivendo una profonda emergenza umanitaria.

Perché, in fondo, questa storia non parla soltanto di scatoloni pieni di vestiti o di beni di prima necessità.

Parla di persone.

Parla di O’Neill, ShockOne, TrafalgaFlow e Francesca Benigno, ragazzi che hanno scelto di trasformare i valori raccontati nelle loro canzoni in gesti concreti. Che hanno investito il proprio tempo, le proprie energie e perfino le proprie risorse economiche pur di mantenere una promessa fatta a chi vive dall’altra parte del mondo.

Hanno dimostrato che la solidarietà non ha bisogno di grandi mezzi, ma di cuori disposti a mettersi in cammino.

E insieme a loro, hanno camminato decine di cittadini che hanno deciso di fidarsi, di donare e di credere che anche un piccolo gesto possa fare la differenza.

Forse è proprio questa l’eredità più bella lasciata da questa iniziativa: aver ricordato a tutti che una comunità non si misura dal numero dei suoi abitanti, ma dalla capacità di stringersi attorno a chi ha bisogno.

Da Termini Imerese al Venezuela, il viaggio degli ElBarrioKlan ha trasportato molto più di semplici aiuti.

Ha portato speranza. Ha portato umanità.

E ha dimostrato che, quando la musica incontra il cuore delle persone, può nascere qualcosa di capace di arrivare molto più lontano di qualsiasi confine.