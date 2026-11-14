Dalla visita agli hangar alla mostra storico-fotografica allestita nella Chiesa della Misericordia, fino alla scoperta della Cammara Picta: un’iniziativa che ha messo al centro la storia, le tradizioni e l’identità della città, confermando il ruolo della Società del Carnovale nella tutela e nella promozione di uno dei patrimoni più preziosi di Termini Imerese.

Una giornata all’insegna della cultura, della memoria e della valorizzazione del territorio, ma soprattutto un’occasione per avvicinare le nuove generazioni a una delle tradizioni più antiche e rappresentative di Termini Imerese: il suo Carnevale.

Si è svolta venerdì 6 novembre l’iniziativa “Noi e il Carnovale”, che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Pestalozzi-Cavour di Palermo, ospiti della città nell’ambito di un progetto promosso dal Rotary Club Palermo Nord, presieduto da Francesco Passantino, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le realtà associative del territorio.

Un percorso pensato per far conoscere ai ragazzi non soltanto i luoghi e le bellezze della città, ma anche il lavoro, la passione e l’impegno di quanti, da generazioni, contribuiscono a mantenere viva una tradizione che rappresenta un patrimonio collettivo.

La prima tappa della giornata ha condotto gli studenti negli hangar di via Calcedonio Geraci, dove hanno potuto entrare nel cuore della macchina organizzativa del Carnevale, scoprendo da vicino il lavoro che si nasconde dietro la realizzazione dei carri allegorici in cartapesta. Ad accoglierli il maestro Giuseppe Abbruscato e i componenti dell’A.C.C.T.I. (Associazione Costruttori Carri Termini Imerese), che hanno illustrato le diverse fasi della lavorazione, permettendo ai ragazzi di osservare da vicino uno dei carri allegorici destinati a sfilare nell’edizione 2027 del Carnevale Termitano.

Un’esperienza che ha suscitato grande entusiasmo e curiosità, offrendo ai più piccoli la possibilità di comprendere quanto lavoro, creatività e competenza siano necessari per trasformare un’idea in una grande opera di cartapesta.

La Società del Carnovale e il valore della memoria storica

Uno dei momenti più significativi dell’iniziativa è stato quello dedicato alla Società del Carnovale, realtà profondamente legata alla storia e all’identità della manifestazione termitana, da sempre impegnata nella sua promozione e nella salvaguardia delle tradizioni popolari.

Per l’occasione, nella Chiesa della Misericordia, l’associazione ha curato l’allestimento di una mostra storico-fotografica composta da 30 pannelli roll-up, attraverso i quali è stato possibile ripercorrere la storia del Carnevale di Termini Imerese, dalle sue origini fino ai giorni nostri.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, fatto di fotografie, immagini e testimonianze che raccontano l’evoluzione della manifestazione, i suoi protagonisti, i momenti più significativi e le trasformazioni che, nel corso degli anni, ne hanno accompagnato il percorso.

Non una semplice esposizione fotografica, ma un lavoro di recupero e valorizzazione della memoria collettiva, affinché ciò che è stato non venga dimenticato e possa continuare a essere conosciuto e tramandato.

Particolarmente bello è stato osservare l’interesse dimostrato dagli studenti: tanti i bambini che, davanti alle fotografie, hanno posto domande e manifestato curiosità.

Chi sono U Nannu Ca’ Nanna? Come nasce un carro allegorico? Come si è trasformato il Carnevale nel corso del tempo?

Domande semplici, ma dal significato importante. Perché una tradizione continua a vivere soprattutto quando riesce a suscitare interesse in chi ancora non la conosce e quando le nuove generazioni iniziano a sentirla propria.

Il lavoro della Società del Carnovale rappresenta un impegno che va ben oltre l’organizzazione della manifestazione. Significa dedicare tempo ed energie alla ricerca, alla raccolta delle testimonianze, alla valorizzazione delle tradizioni e alla conservazione di un patrimonio che appartiene all’intera comunità. Un’attività portata avanti con passione, serietà e senso di appartenenza, nella consapevolezza che la storia del Carnevale Termitano non debba essere soltanto ricordata, ma continuamente raccontata, condivisa e tramandata. È anche attraverso iniziative come questa che l’associazione dimostra quanto sia importante custodire le proprie radici, affinché le nuove generazioni possano conoscere il passato della città e sentirsi parte della sua storia.

Un impegno che assume ancora più valore se si considera la storia del Carnevale termitano. Le prime testimonianze documentali della manifestazione risalgono infatti al 1876, anno in cui risultava già attiva una Società del Carnovale, come attestano alcune ricevute di pagamento conservate e successivamente riportate alla luce dagli studiosi. Una storia che affonda le proprie radici nell’Ottocento e che trova nelle maschere di u Nannu ca’ Nanna uno dei suoi simboli più riconoscibili.

Non è soltanto una festa, dunque, ma un patrimonio di usanze, racconti, personaggi e tradizioni che attraversa le generazioni e contribuisce a definire l’identità della comunità termitana.

La mostra ha rappresentato anche il risultato di un lavoro condiviso, reso possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità di diversi soci. Il presidente della Società del Carnovale, Emanuele Caruana, ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare ai soci Quintilio Mitello, Franco Purpura, Salvatore Albamonte, Miriam Caruana e Mariangela Balsamo, per il prezioso contributo offerto nella realizzazione dell’allestimento.

Dalla storia al futuro: una città che si racconta

Il percorso degli studenti è proseguito nella sede storica del Comune, dove, su invito della sindaca Maria Terranova, hanno avuto l’opportunità di visitare la suggestiva Cammara Picta, la sala affrescata nel 1610 dal pittore Vincenzo La Barbera, preziosa testimonianza del patrimonio artistico e storico cittadino.

Il percorso degli studenti è proseguito nella sede storica del Comune, dove, su invito della sindaca Maria Terranova, hanno avuto l’opportunità di visitare la suggestiva Cammara Picta, la sala affrescata nel 1610 dal pittore Vincenzo La Barbera, preziosa testimonianza del patrimonio artistico e storico cittadino. Ad accompagnare i ragazzi in questo momento di approfondimento sono stati l’architetto Roberto Tedesco, che ha illustrato la storia e le caratteristiche della Cammara Picta, e la segretaria di gabinetto Mariella Alderuccio. La visita ha permesso agli studenti di conoscere più da vicino uno dei luoghi più significativi della storia e dell’arte termitana.

Un altro momento di particolare interesse si è svolto nella Chiesa della Misericordia, dove, nei panni del Notaio Menzapinna, Nando Cimino ha accompagnato gli studenti in un viaggio attraverso la storia del Carnevale Termitano, raccontandone origini, personaggi e tradizioni. Sempre all’interno della chiesa era stato allestito un angolo dedicato al Circolo Filatelico, curato da Giuseppe Abbate, che ha ulteriormente arricchito il percorso espositivo, arricchendo ulteriormente la mostra sulla storia del Carnevale.

Per la realizzazione e la buona riuscita dell’iniziativa, un riconoscimento va al direttore del Museo Civico B. Romano, Fabio Lo Buono, ai custodi della struttura e alla consigliera comunale Rosanna Arrigo, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate in occasione della visita alla mostra presso la Chiesa della Misericordia.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto alla sindaca Maria Terranova, all’Amministrazione comunale e all’assessore alle Politiche sociali Buttà, per il supporto e la collaborazione offerti, insieme a tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile lo svolgimento della giornata.

Un progetto da far crescere

La riuscita della giornata e, soprattutto, l’entusiasmo manifestato dagli studenti hanno confermato quanto sia importante investire in iniziative capaci di avvicinare i più giovani alla storia e alle tradizioni del proprio territorio.

A testimoniarlo sono anche le numerose richieste di partecipazione pervenute da parte di altri istituti scolastici dopo l’esperienza del 6 novembre.

Proprio alla luce dell’interesse suscitato, la Società del Carnovale sta già lavorando affinché “Noi e il Carnovale” possa diventare un appuntamento ricorrente, un ulteriore tassello nel percorso di promozione del Carnevale Termitano e, soprattutto, nella trasmissione della sua storia alle generazioni più piccole.

Un progetto che il presidente Emanuele Caruana e i soci intendono portare avanti con la stessa serietà e professionalità che contraddistinguono il loro impegno, nella consapevolezza che preservare una tradizione significa anche renderla accessibile, raccontarla e permettere a chi verrà dopo di conoscerla.

Un ringraziamento particolare va al Rotary Club Palermo Nord, al presidente Francesco Passantino e a Claudia Mormino, che si è distinta per aver ideato e sviluppato questo bellissimo progetto, rendendo possibile una giornata di incontro e condivisione tra scuola, istituzioni e associazioni.

L’esperienza del 6 novembre lascia un messaggio importante: le tradizioni non si custodiscono soltanto nei ricordi e negli archivi, ma soprattutto attraverso le persone che continuano a prendersene cura e attraverso i più giovani, ai quali spetta il compito di raccoglierne il testimone.

Perché il Carnevale di Termini Imerese non è soltanto una manifestazione che torna ogni anno con i suoi carri, la musica e i colori. È storia, cultura popolare, appartenenza e identità.

Il lavoro della Società del Carnovale dimostra quanto sia importante continuare a raccontarlo, valorizzarlo e trasmetterlo, affinché questa storia possa continuare a vivere anche negli anni a venire.

Una tradizione da custodire, una storia da tramandare.

❤️💛 Viva Termini Imerese! Viva il Carnovale!