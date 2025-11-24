Desirée, 19 anni, lotta per la vita dopo il terribile incidente sulla Palermo–Sciacca: comunità in apprensione

L’intera comunità di Partinico vive ore di profonda angoscia, aggrappata alla speranza di un segnale positivo. Restano infatti gravissime le condizioni di Desirée L., la 19enne rimasta coinvolta nel drammatico incidente avvenuto sabato pomeriggio lungo la SS 624, la Palermo–Sciacca.

La giovane è ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia, dove nella giornata di ieri è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al femore. L’operazione è tecnicamente riuscita, ma il quadro clinico complessivo resta critico: Desirée si trova in coma farmacologico e la prognosi rimane riservata.

La dinamica dell’incidente

Il violento schianto si è verificato tra Roccamena e Camporeale. Una carambola devastante che ha provocato la morte di Kevin Di Paola, 18 anni, di Borgetto, seduto sul sedile passeggero della Fiat Grande Punto poi finita fuori strada.

Desirée viaggiava invece sul sedile posteriore destro, proprio nella zona che ha subito l’impatto più violento durante lo scontro con una Fiat 500 proveniente dalla direzione opposta. Coinvolta anche una terza vettura.

Tra le possibili cause al vaglio dei carabinieri ci sono l’alta velocità e l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, anche se la ricostruzione ufficiale è ancora in corso.

Il dolore di due comunità

Mentre a Borgetto, nella Chiesa Madre, una folla commossa ha salutato per l’ultima volta Kevin, a Partinico l’intera città si stringe attorno ai familiari della giovane.

A dare voce al dolore collettivo è stato don Natale Centineo, parroco del Santissimo Salvatore, che sui social ha scritto un messaggio pieno di speranza e partecipazione:

“La vita di Desirée è appesa a un filo e solo un miracolo può salvarla. Chiediamo con forza al Signore di guarirla e di alleviare il dolore dei familiari di Kevin”.

Ore difficili, dunque, in attesa di un aggiornamento che possa portare un raggio di luce in questo momento segnato da lutto e preghiera.