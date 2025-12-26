Domani a Termini Imerese una mattina di festa con Babbo Natale: giochi e magia per i più piccoli

Domani, sabato 27 dicembre, Termini Imerese si prepara a vivere una giornata all’insegna della gioia, della tradizione e dello spirito natalizio. Tra gli appuntamenti più attesi, spicca “Una mattina con Babbo Natale”, un evento dedicato soprattutto ai bambini ma pensato per coinvolgere l’intera comunità.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Termini Imerese e organizzata con il supporto della Protezione Civile “Gli Angeli”, si svolgerà al Largo Mercato Ittico dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Ad attendere i piccoli partecipanti ci saranno giochi, animazione, momenti di divertimento e, naturalmente, l’incontro con Babbo Natale, pronto a regalare sorrisi, magia e qualche dolce sorpresa.

Un’occasione speciale per vivere insieme la magia delle feste, rafforzare il senso di comunità e offrire ai bambini uno spazio di spensieratezza e allegria.

L’appuntamento rientra nel programma delle iniziative natalizie che, per tutta la giornata, animeranno la città tra cultura, tradizione e spettacolo, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera delle festività.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Domani mattina Termini Imerese si riempie di sorrisi: Babbo Natale vi aspetta!